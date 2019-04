Ministère des Affaires étrangères : la conférence diplomatique s’ouvre

La Conférence diplomatique qui se tiendra à Conakry du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019 à l’hôtel Kaloum de Conakry, sous l’autorité du Président de la République, le Pr Alpha Condé, aura pour thème la diplomatie au service de l’émergence de la Guinée.

Cinq jours de travaux et de réflexions profondes qui permettront de susciter des échanges fructueux entre le ministre et les diplomates guinéens accrédités à travers le monde en vue d’identifier et définir les objectifs précis dans le cadre des efforts visant à réorienter la diplomatie guinéenne vers les objectifs de développement conformément à la vision du Président de la République et des orientations du ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger.

Pour mieux préparer l’événement, le ministre Mamadi Touré s’est fait entourer le samedi 27 avril 2019 dans les locaux du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Etranger, des Ambassadeurs, des Consuls honoraires de la Guinée et des cadres du département pour la pré-Conférence Diplomatique. Cette rencontre était l’occasion pour le chef de la diplomatie guinéenne de donner des informations nécessaires et recueillir des avis et suggestions des Ambassadeurs en vue d’apporter les dernières retouches, d’harmoniser les idées qui vont prévaloir au cours des assises et d’améliorer la qualité des travaux de ladite Conférence.

Au sortir de cette rencontre préparatoire, le ministre Mamadi Touré dira que « c’est une opportunité pour les diplomates de venir écouter le président de la République pour qu’il leur expose sa vision et donner les orientations sur le rôle de la diplomatie. Aujourd’hui, le président de la République parle de l’émergence de la Guinée, il faut que la diplomatie apporte sa contribution à cette émergence. Et cela passera nécessairement par le rôle que la diplomatie doit jouer pour la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES)».

Il est évident que la tenue de cette conférence qui constitue une grande première en Guinée, n’est pas fortuite, elle est un des résultats de la bonne gestion du département par le ministre Mamadi Touré qui est chargé de faire rayonner la diplomatie guinéenne à travers le monde sous les directives du président Alpha Condé. C’est d’ailleurs grâce à cette diplomatie éclatante aujourd’hui que le leadership du locataire de Sékhoutouréya est devenu déterminant et bénéfique au niveau du continent et de la sous-région.