Modification de la Constitution: les populations disent non à Alpha Condé

Des manifestations se tiennent dans plusieurs villes de la Guinée Conakry afin de protester contre le vœu du président de la République de modifier la Constitution.

Les rues des villes de la Guinée Conakry sont pleines de monde. Ce sont des marées humaines qui sont visibles ici et là.

Des commerces sont saccagés, des flammes sont visibles de part et d’autres. Dans cette atmosphère, les forces de l’ordre essayent tant bien que mal de contenir les populations déchaînées.

S’en suivent alors des altercations entre populations et forces de l’ordre. Certaines sources non officielles annoncent des morts et des blessés à ce stade des protestations.

Ces populations manifestent en protestation de la volonté du chef de l’Etat, Alpha Condé de modifier la Constitution afin de briguer un autre mandat. Une situation qui a débuté, hier 14 octobre et qui gagne en intensité ce jour.