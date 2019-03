Mœurs : un mariage annulé 72h seulement après sa célébration

Le mariage entre un jeune garçon et une mineure de 11 ans agite la toile depuis ce lundi 4 mars 2019.

Depuis quelques jours, les images du mariage religieux d’un jeune de 33 ans du nom de Mamadou Samba Barry avec Fatoumata Binta Diallo, âgée de 13 ans font la Une des réseaux sociaux. Les images du mariage ont choqué l’opinion publique en Guinée, et même à l’étranger. Ce mariage qui a été célébré le 28 février 2019 a été annulé suite aux nombreuses réactions, notamment sur Facebook. Beaucoup d’internautes ont exprimé leur colère suite au mariage de cette petite fille qui n’aurait pas encore atteint l’âge de la puberté. L’union a été faite dans la préfecture du Mali Yembering. Plus d’un internaute a réagi, ils ne cessent à travers des publications d’interpeller les autorités de la préfecture du Mali et aussi des ONG qui luttent contre les mariages précoces d’intervenir.

Le jeune marié, Mamadou Samba Barry a expliqué sur sa page Facebook qu’il a été contraint de rendre la petite fille à ses parents ce lundi 4 mars 2019. Mamadou Samba Barry, qui a lui-même publié les images de son union avec Fatoumata Binta Diallo sur sa page facebook, n’a pas manqué d’exprimer sa joie d’être uni à sa désormais épouse. Vu le tollé que cela a suscité, le marié a posté sur sa page Facebook un poste où il dit avoir ramené son épouse chez ses parents parce que trop critiqué pour reprendre ses propres termes. Le jeune homme reconnait avoir commis un crime et s’en excuse.

La question que l’on se pose est celle de savoir si les autorités et les ONG qui luttent contre les mariages précoces pourront réussir à mettre fin à cette union, quand on sait que ce sont les parents eux-mêmes qui soutiennent ces mariages.