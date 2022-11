Mondial 2022 – Cameroun : Onana, les dessous d’une exclusion

André Onana, le gardien de but du Cameroun à la Coupe du monde de football au Qatar, a été exclu de l’équipe en raison d’une dispute avec le sélectionneur, Rigobert Song.Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, a tenté de servir de médiateur entre le joueur et son entraîneur. Une nouvelle affaire qui secoue la sélection camerounaise dans une coupe du monde après l’affaire des primes non perçues au Mondial de 2014.

Selon des informations parvenues à APA, Onana, habituel titulaire au poste, n’a pas accepté que Rigobert Song lui demande de « changer son style de jeu » et d’être un peu moins « fantasque » dans son positionnement et dans « son jeu de pied ». Devant le refus du gardien de l’Inter Milan, Rigobert a décidé de le mettre sur le banc.

Mécontent de sa mise à l’écart, André Onana a décidé de « quitter la sélection plutôt que de rester remplaçant pour ne pas faire de vagues », selon des sources de la sélection. Devis Epassy, 29 ans, qui évolue au club saoudien d’Abha, a été titularisé lors du match nul contre la Serbie (3-3).

Les quintuples champions d’Afrique qui totalisent un nul et une défaite dans cette coupe du monde 2022 au Qatar, doivent impérativement battre le Brésil lors de leur troisième et dernier match en phase de poule afin d’espérer une place en 8ème de finale.