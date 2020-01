Mondial 2022 : La Guinée face au Maroc pour les éliminatoires

Les différents groupes pour les qualifications du Mondial 2022 ont été dévoilés. La FIFA a publié la liste mardi et la Guinée se retrouve donc dans le groupe I, à l’issue du tirage au sort, avec la Guinée-Bissau, le Soudan et le Maroc.

Didier Six, le sélectionneur de l’équipe de Guinée, a livré à nos confrères de Guineefoot.info, ses impressions sur le groupe dans lequel est logé le Syli National.

« On n’a pas à minimiser les équipes de notre groupe. Nous ne sommes pas tombés sur le Sénégal, l’Algérie qui est championne d’Afrique, ou du Nigéria… Nous ne sommes pas tombés sur des équipes du top 3 de la CAF. Mais il n’y a rien de facilité dans le football, aujourd’hui un match c’est 90 minutes. Et chaque match est à jouer et chaque adversaire à respecter. Donc attention, restons très sereins dans notre réaction. Nous sommes quatre équipes qui allons jouer. C’est vrai que le plus gros morceau, c’est le Maroc. On devient Outsider du Maroc. Nous sommes dans un groupe pas facile. Le groupe est ouvert et il ne faut dénigrer personne. Pour avoir des résultats positifs, il faut qu’on travaille tous main dans la main, c’est-à-dire que ce soit la fédération, le président Antonio Souaré, les joueurs, les journalistes car on aura besoin de vous pour nous appuyer, rester derrière nous. Aller en coupe du monde, ce sera une première pour les journalistes guinéens et pour les joueurs. Donc prenons le le temps de travailler ensemble et nos chances sont là. » a t-il déclaré.

