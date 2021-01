Mort en détention de l’opposant Mamadou Oury Barry : L’UE réagit

La porte-parole de l’Union Européenne (UE), pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali s’est prononcée sur la vague de morts des opposants emprisonnés en Guinée. La porte-parole, dans une déclaration publiée sur le site de l’institution jeudi 21 janvier appelle « les autorités guinéennes à remédier à cette situation et à ce que la justice puisse pleinement s’exercer sur la base d’enquêtes menées en toute indépendance ».

Ci-dessous la déclaration :

République de Guinée – déclaration de la porte-parole sur la mort en détention de l’opposant Mamadou Oury Barry

Monsieur Mamadou Oury Barry est décédé le 16 janvier alors qu’il était incarcéré à la prison centrale de Conakry.

Cet événement rallonge la liste des opposants politiques décédés en détention en Guinée ces derniers mois. Ces faits, répétés, mettent en évidence les dysfonctionnements du système pénitentiaire et de l’appareil judiciaire guinéen.

L’Union Européenne appelle les autorités guinéennes à remédier à cette situation et à ce que la justice puisse pleinement s’exercer sur la base d’enquêtes menées en toute indépendance. Le droit à un procès équitable et à la dignité pour les détenus fait partie intégrante des Droits de l’Homme à laquelle l’Union Européenne est indéfectiblement attachée ainsi qu’à la liberté d’association, d’expression et de manifestation. »