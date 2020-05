Le monde artistique guinéen est en deuil, Djely Mory Kanté communément appelé Griot Electrique, s’est éteint ce vendredi 22 mai 2020 à l’âge de 70 ans à Conakry des suites de maladie.

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté est décédé ce 22 mai à l’âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry selon son fils Balla Kanté. Surnommé le « griot électrique », il a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde notamment avec son tube planétaire «Yéké Yéké».

Né le 29 mars 1950, Mory est isssu d’une célèbre famille de griots, sortes de poètes, chanteurs, historiens et journalistes à la fois. L’artiste a 12 Albums et 3 singles a son actif, dont le plus connu est Yéké yéké, sorti en 1988.

Fauché par une maladie non déterminée, l’artiste chanteur range sa guitare à l’âge de 70 ans, un coup dur pour la musique guinéenne.