Mozambique: premiers cas de choléra confirmés après le cyclone Kenneth

Au moins 14 cas de choléra ont été confirmés dans l’extrême nord du Mozambique dans la foulée des inondations causées par le passage dévastateur du cyclone Kenneth la semaine dernière, a-t-on appris vendredi auprès des autorités.

« Nos infrastructures de santé étaient en alerte depuis le passage du cyclone Kenneth (…) nous étions préparés à (la possibilité de cas de choléra) », a déclaré à la presse le responsable provincial de la santé, Anastacia Lidimo.

Onza cas d’infection ont été enregistrés dans la ville de Pemba, la capitale de la province du Cabo Delgado, les trois autres dans le district voisin de Mecufi.

Le choléra se transmet via l’eau impropre à la consommation et provoque des diarrhées aigües.

Selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), le choléra est endémique dans la région de Pemba.

Le 25 avril, Kenneth a touché le Cabo Delgado avec des vents approchant les 300 km/h et de très fortes pluies.

Selon le dernier bilan provisoire publié par les autorités mozambicaines, le cyclone a causé la mort de 41 personnes, détruit ou partiellement endommagé plus de 35.000 habitations et fait quelque 226.000 sinistrés dans la région.

Le Mozambique avait été frappé six semaines plus tôt par un autre cyclone, Idai, qui a touché la ville côtière de Beira un millier de kilomètres plus au sud puis a poursuivi sa route vers le Zimbabwe voisin, faisant plus d’un millier de morts.

Plus de 900.000 doses d’un vaccin oral contre le choléra ont été administrées dans les régions touchées par Idai. Près de 5.000 cas y ont été confirmés, dont 4 mortels.