Namibie : ultimatum aux détenteurs illégaux d’armes

Le gouvernement namibien a donné une date butoir aux personnes en possession d’armes à feu et de munitions illégales pour les rendre.Ainsi, tous les détenteurs d’armes à feu non enregistrées ont jusqu’à la fin du mois de septembre pour les remettre à la police, s’ils ne veulent pas être poursuivis.

Cité par le quotidien privé « The Namibian », le ministre de l’Intérieur, de l’Immigration, de la Sûreté et de la Sécurité, Albert Kawana, a prévenu que la police n’aura « aucune pitié » pour appréhender les personnes en possession d’armes à feu, d’armements ou de munitions sans permis après l’expiration de la période d’amnistie.

La Namibie avait connu en 2016 une période d’amnistie pour la remise d’armes et de munitions illégales. Celle-ci avait permis aux autorités policières de récupérer 1.276 armes à feu, 99.509 munitions et 81 munitions non explosées.