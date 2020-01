Niger : 500 milliards f cfa d’impôts collectés en 2019

Plus de 500 milliards f cfa ont été collectés en 2019 par la Direction générale des impôts (DGI), a révélé, mardi à Niamey, Moussa Oumarou, secrétaire général du Syndicat national des agents des Impôts (SNAI) du Niger.« En 2019, les impôts ont collecté plus de 500 milliards f cfa dont plus de 30 milliards f cfa issus du cash, soit une progression de 7% », a expliqué M. Oumarou au cours d’un point de presse.

Selon lui, malgré la morosité économique couplée à la fermeture de la frontière du Nigeria et l’insécurité qui prévaut dans le pays, la DGI a pu maîtriser la situation et atteint à 97% des objectifs qui lui ont été assignés.

Il justifie ces résultats par la bonne collaboration qui existe entre le Syndicat national des agents des Impôts (SNAI) et les autorités de tutelle, en l’occurrence le ministre des Finances.