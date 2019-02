Niger : début des compétitions de la CAN U20

Les compétions entrant dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U20), des moins de 20 ans, débutent ce samedi 2 février 2019 au Niger avec 8 équipes en lice jusqu’au 17 février, à la recherche de la consécration continentale pour cette catégorie.Ces 8 équipes sont réparties dans deux poules. A savoir, le Niger, le Burundi, le Nigeria et l’Afrique du Sud pour la poule A, dont les matches se dérouleront à Niamey, et le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Sénégal pour la poule B avec des matchs qui se dérouleront à Maradi, à quelques 500 km de la capitale.

Ainsi, après avoir organisé la CAN U17, le Niger a l’honneur d’organiser cette 21ème édition de la CAN U20, avec à la clé, pour les 4 équipes demi-finalistes, une qualification d’office pour la coupe du monde de la catégorie qui se déroulera du 25 au 16 juin en Pologne.

En match d’ouverture de ce samedi, le Niger, pays hôte, affrontera l’Afrique du Sud devant des milliers de supporteurs au rang desquels le Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, qui fera le déplacement du Stade Seyni Kountché.

Le deuxième match de la soirée mettra aux prises le Nigéria, qui a gagné sept fois la coupe U20, et le Burundi.

C’est dire que le Niger aura fort à faire s’il veut au moins rééditer la performance des moins de 17 ans, qui ont réussi à atteindre les 8èmes de finale au mondial U17 de 2017.

Cette tâche est d’autant plus ardue que l’Afrique du Sud, l’autre chalenger de la poule, domine les compétitions de la COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations), le tournoi de la zone australe.