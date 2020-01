Niger : Inauguration du Centre de conférence Ghandi pour les rencontres internationales

Le président de la république du Niger, Issoufou Mahamadou a inauguré mardi le Centre international de conférence Mahatma Gandih, l’un des plus grands et les plus modernes de la sous-région.Cette cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités du pays mais aussi du ministre Indien des Affaires Extérieurs, Subrahmaniyam Jaishankar Hama, dont le pays a financé les travaux de construction de cette infrastructure à hauteur de 50 millions de dollars.

« Ce centre vient s’ajouter à d’autres infrastructures que nous avons réalisées dans la ville de Niamey. Et l’ensemble de ces infrastructures permettra au Niger de développer une économie des conférences », a indiqué le président de la République.

Selon le chef de l’Etat, ce centre qui est « une merveille d’architecture, d’ingéniosité et de confort, s’inspire fortement de notre patrimoine culturel et de notre environnement. » Son architecture a été inspirée par le fleuve Niger ainsi que la calebasse et une colonne qui rappelle le minaret de la majestueuse mosquée d’Agadez.

Prenant la parole à cette occasion, le Directeur général de l’Agence UA-2019, souligne l’importance de cette infrastructure. « Avec l’immeuble Radisson, celui de l’hôtel Moon, l’amélioration du Palais des congrès, et les travaux entrepris au niveau du Rond-point hôpital, du Palais des congrès et du Palais de justice, nous auront au cœur de Niamey et du quartier administratif, un cadre exceptionnel ».

Avec ces infrastructures souligne M. Saidil Moctar, ministre, Conseiller spécial du président et directeur général de l’ANEC, le Niger peut valablement organiser les différentes conférences internationales qui s’annoncent au cours de l’année 2020. Il s’agit notamment de la cinquantième anniversaire de l’Organisation de la Francophonie (OIF), du 1er Sommet des Premières Dames d’Afrique, la 47ème session de l’Organisation de la Conférence islamique d’Afrique, le Sommet des Chef d’Etats et de gouvernements de la CEDEAO entre autres.

Autant d’événements à organiser qui ont suscité la création, le 10 janvier dernier, de l’Agence nationale de l’économie des conférences (ANEC) qui aura pour tâche de faire du Niger une destination de choix pour les conférences et événements internationaux, a-t-il précisé.

Le Centre Mahatma Gandih, est bâti sur une superficie de 5,36 hectares et comprend une salle de plénière de 2500 places, un salon présidentiel de 50 places et une salle de huis clos de 325 places. Tout ceci sans compter un salon d’honneur VIP, une salle multimédia et une salle de banquet multifonction de 1180 places à ajouter aux deux salles de presse.

Le gouvernement nigérien a tenu à saluer la république de l’Inde pour avoir financé, construit et mis à la disposition du Niger et de son peuple, une si précieuse infrastructure» indique M. Ouhoumoudou Mahamadou, Directeur de cabinet du Président de la République.