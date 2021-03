Niger : le Président Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Mo Ibrahim 2021

Le Prix Mo Ibrahim 2021 pour un leadership d’excellence en Afrique a été décerné au président du Niger, Mahamadou Issoufou. l’annonce a été faite hier par la Fondation Mo Ibrahim.

Il est le sixième lauréat du Prix Mo Ibrahim, qui récompense et met à l’honneur le leadership africain d’excellence. Le Prix Ibrahim vise à distinguer les dirigeants exceptionnels qui, au cours de leur mandat, ont développé leur pays et renforcé la démocratie et l’état de droit pour le bénéfice de l’ensemble de leurs concitoyens.

« C’est avant tout sa décision de ne pas briguer un troisième mandat qui l’a aussi distingué », a déclaré à RFI Mme Aicha Bah Diallo, l’une des membres et ancienne Ministre de l’Éducation en Guinée.

Selon elle, « nous l’avons choisi parce qu’il remplit les critères. Il a été élu démocratiquement en 2011. Il a été réélu démocratiquement en 2016, et en 2020, il s’est retiré, conformément à la Constitution du Niger. Il nous a donné l’opportunité de vivre enfin, au Niger, après 60 ans, une transition démocratique ».

Le Prix Ibrahim est une récompense d’une valeur de 5 millions de dollars US versée sur dix ans. Il permet au continent africain de continuer à bénéficier de l’expérience et de la sagesse de ses dirigeants d’exception en donnant à ces derniers l’occasion de poursuivre une action citoyenne sur le continent une fois leur mandat national achevé.