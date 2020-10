Niger : Mahamadou Issoufou réitère sa position de ne pas briguer un troisième mandat

Dans un entretien accordé à France 24 à Niamey, le président Mahamadou Issoufou a réitéré sa position. Pour le président Issoufou, il n’est pas question de briguer un troisième mandat comme c’est le cas en ce moment dans plusieurs pays africains notamment en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Mahamadou Issoufou fait respecter sa promesse faite aux nigériens. À la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel, le président promet d’organiser des élections libres et transparentes. Des élections dont il ne participera pas « Les élections seront libres et transparentes », s’engage-t-il, insistant sur l’importance d’avoir « des institutions démocratiques fortes ».

Mahamadou Issoufou n’a pas manqué de dénoncer le troisième mandat sur le continent africain. Par exemple la Guinée et la Côte d’Ivoire. Selon lui, les peuples ont soif d’alternance.

« Je confirme que je ne vais pas briguer un troisième mandat. Je sais qu’il y a d’autres pays africains où il y a des troisièmes mandats mais j’ai toujours dit que chaque pays est un cas particulier. Si je n’apprécie pas ces cas particuliers mais la tendance générale en Afrique est la limitation des mandats parce que les peuples veulent la limitation des mandats, les peuples veulent la respiration démocratique et la respiration démocratique c’est non seulement la transparence des élections mais aussi l’alternance », dit Mahamadou Issoufou.