Nigeria : L’armée arrête cinq fournisseurs de matériels aux terroristes

L’armée nigériane a arrêté cinq fournisseurs clés de matériels aux terroristes et combattants et a renvoyé trois soldats impliqués dans une série d’enlèvements.L’arrestation a été rendue possible grâce à l’Opération d’identification positive (OPPI) dans le nord-est, théâtre de la guerre contre les insurgés de Boko Haram.

Le colonel Ado Isa, directeur adjoint des Relations publiques de l’armée a déclaré lundi que les troupes impliquées dans l’Opération avaient intensifié leurs recherches et arrestations de tous les éléments criminels présumés qui sillonnent actuellement certaines parties du Nord-est.

Il a ajouté que le commandement des opérations sur le terrain avait enjoint au public de toujours disposer de moyens d’identification valables, tels que la carte d’identité nationale, lors de déplacements ou de passages dans les Etats d’Adamawa, de Borno et de Yobe.

L’armée a déclaré qu’il existait des informations crédibles selon lesquelles certains des criminels en fuite se cachaient dans certains villes et villages des Etats de Borno et de Yobe en particulier et du Nord-est en général.

« Les troupes sont priées de vérifier strictement les moyens d’identité légitimes, tels que la carte d’identité nationale, la carte d’immatriculation des électeurs, le permis de conduire et les passeports internationaux ou toute autre pièce d’identité officielle valide avant d’autoriser le passage de ces personnes. En conséquence, l’Opération se poursuit dans la région et cinq grands chefs terroristes fournisseurs de logistique ont été appréhendés », a-t-il déclaré.

Il a révélé que le général de division Olusengun Adeniyi, commandant l’opération dénommée Lafiya Dole, a déclaré que les soldats licenciés avaient été remis à la police de Maiduguri.

Adeniyi a ajouté que les soldats avaient été arrêtés avec 22 autres suspects par une patrouille commune dimanche matin dans un bâtiment situé à la périphérie de Maiduguri.