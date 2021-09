Nigeria : reddition de plusieurs milliers de terroristes

Au total, 5.890 terroristes et leurs familles actifs dans le nord-est du Nigeria se sont rendus à l’armée.Le porte-parole du quartier général de la défense nigériane, le brigadier général Bernard Onyeuko, a déclaré, lors d’une conférence de presse hier jeudi à Abuja, que la reddition a eu lieu entre le 12 août et le 2 septembre 2021.

Il a expliqué que parmi les rebelles qui se sont rendus, il y a 565 terroristes de Boko Haram, dont trois commandants, quatre émirs, cinq Nakibs et cinq spécialistes du vol de bétail. Ils ont été remis au gouvernement de l’Etat de Bornou à Maiduguri pour une gestion ultérieure après un profilage approfondi.

Onyeuko a révélé que les opérations soutenues des troupes de l’opération HADIN KAI contre les terroristes dans le théâtre du nord-est ont contraint ces derniers à se rendre en grand nombre.

Selon lui, les engagements opérationnels soutenus à travers le pays contre tous les éléments criminels ont donné des résultats significatifs.

Le brigadier général Bernard Onyeuko a souligné qu’un total de 52 armes et 1.977 cartouches de calibre 7,62 mm, y compris des fusils AK-47 et FN avec chargeurs, des grenades à main, des fusils de mortier commando, des fusils fabriqués localement, des canons anti-aériens Dushka, des canons Dane et des fusils de la police nigériane, entre autres, ont été récupérés sur des terroristes qui se sont rendus et lors d’opérations menées sur la même période.

Il a ajouté que sept collaborateurs/informateurs terroristes et fournisseurs de logistique avaient été arrêtés et remis aux autorités judiciaires compétentes pour qu’elles prennent les mesures nécessaires à leur sujet.

« Les forces armées du Nigeria restent déterminées dans la lutte contre toutes les formes de criminalité dans différentes parties du pays. Le haut commandement militaire apprécie les sacrifices continus des troupes sur les différents théâtres d’opérations à travers le pays », a indiqué le porte-parole du quartier général de la défense nigériane.