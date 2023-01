‘Një situatë pa fitore’-eksperti peshon në pabarazitë racore të COVID-19

Pandemia aktuale po ekspozon-dhe përkeqëson-pabarazitë ekzistuese sociale. Në këtë intervistë, Medical News sot foli për Tiffany Green, Asistent Profesor në Departamentet e Shkencave të Shëndetit të Popullsisë dhe Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Universitetin e Wisconsin-Madison, për COVID-19 dhe pabarazitë shëndetësore të lidhura me racën. > Të gjitha të dhënat dhe statistikat bazohen në të dhënat në dispozicion të publikut në kohën e publikimit. Disa informacione mund të jenë të vjetra. Vizitoni qendrën tonë të koronavirusit dhe ndiqni faqen tonë të azhurnimeve të drejtpërdrejta për informacionin më të fundit mbi pandeminë COVID-19. grupe njerëzish që marrin barrën e pandemisë në një shkallë jo proporcionale. , Vendasit e Alaskës dhe grupet e tjera të pakicave etnike janë gjithashtu të ekspozuar ndaj rreziqeve më të larta të sëmundjes serioze nga koronavirusi i ri.

Një analizë e fundit që studiuesit e Universitetit Yale drejtuan, për shembull, zbuluan se njerëzit e zinj kanë 3.5 herë më shumë të ngjarë të vdesin nga Covid-19 sesa njerëzit e bardhë në Sh.B.A dhe se njerëzit Latinx kanë pothuajse dy herë më shumë të ngjarë vdes në krahasim me njerëzit e bardhë. Për më tepër, një raport i fundit nga laboratori i hulumtimit APM jopartizan zbuloi se në Sh.B.A, njerëzit e zinj kanë 2.4 herë më shumë të ngjarë të vdesin nga COVID-19 sesa njerëzit e bardhë. Në këtë kontekst, ne folëm me Tiffany Green, Ph.D., Asistent Profesor në Departamentet e Shkencave të Shëndetit të Popullsisë dhe Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Universitetin e Wisconsin-Madison, për pabarazitë racore në kujdesin shëndetësor gjatë Covid -19, si dhe cilat hapa janë të nevojshëm për të korrigjuar paragjykimin racor në përgjigjen COVID-19.

Me hulumtimin e ekonomisë shëndetësore dhe shërbimeve shëndetësore si interesat e saj parësore, puna e mëparshme e Prof. Green ka trajtuar tema të tilla si marrëdhënia midis pabarazive të të ardhurave dhe bashkërendimit të kushteve kronike të shëndetit, pabarazitë racore në qasjen në kujdesin shëndetësor, dhe Roli i diskriminimit të bazuar në tipare në drejtimin e pabarazive shëndetësore midis amerikanëve të zinj, për të përmendur vetëm disa. Pabarazitë e lidhura me racën në shëndetin që kriza COVID-19 ka nxjerrë në dritë? A ka ndonjë pabarazi që është specifike për COVID-19 në drejtim të qasjes në burime, testime, opsione të trajtimit, etj.

Prof. Tiffany Green: Ata prej nesh që punojnë në hapësirën e pabarazive shëndetësore janë të pikëlluar, por nuk janë të befasuar me pabarazitë e bazuara në garë që kriza COVID-19 ka nxjerrë në dritë. Këto pabarazi kanë qenë gjithmonë atje, dhe ne kemi folur për to për vite me rradhë. Sidoqoftë, këto pabarazi nuk mund të injorohen kundër sfondit të një pandemie.

Gjëja e parë që duhet të theksohet është se klasa racializuese dhe strukturat profesionale të Sh.B.A-së janë faji për faktin se shumë njerëz me ngjyra (POC) kanë shumë më shumë gjasa të ekspozohen ndaj COVID-19.

Për shkak të diskriminimit institucional (si historik ashtu edhe i sotëm), të zezat dhe njerëzit e tjerë me ngjyra kanë më shumë të ngjarë të përfundojnë në profesione që i lënë ato njëkohësisht në rrezik më të lartë të ekspozimit dhe me mungesë relative të burimeve për të Trajtimi i hyrjes. p.sh., dyqanet ushqimore), kanalizimet, bujqësia, bimët e mishit të mishit, punëtorët e kujdesit shëndetësor të vijës së parë në shtëpitë e pleqve, arsimtarët e hershëm të kujdesit për fëmijë, etj. Secila prej këtyre profesioneve është thelbësore në lejimin e pjesës tjetër të shoqërisë të qëndrojë në shtëpi dhe "rrafshojë kurbën".

Megjithatë, është gati e pamundur të përfshihet në distancimin fizik në këto profesione, gjë që kontribuon në përhapjen e virusit. Shumë nga këta punëtorë marrin transportin publik, gjë që përsëri e bën të pamundur përfshirjen në distancimin fizik.

Më tej, këta punëtorë thelbësorë kanë mbetur në rrezik më të madh për ekspozimin ndaj COVID-19, për të cilin nuk kompensohen në mënyrë adekuate, qoftë në marrjen e pagave në shtëpi ose përfitimet. Për shembull, shumë nga këto punë nuk u sigurojnë punonjësve ndonjë sigurim të kujdesit shëndetësor (ose sigurim adekuat të kujdesit shëndetësor). Punëtorët thelbësorë që janë emigrantë (të autorizuar dhe të paautorizuar) shpesh bllokohen nga qasja në përfitimet e sigurimit shëndetësor publik edhe nëse do të ishin ndryshe të pranueshëm nga të ardhurat.

E gjithë kjo do të thotë se ne po kërkojmë nga punëtorë me pagë të ulët që të marrin një sasi të madhe rreziku me pak shpërblim. Megjithatë, shumë janë të detyruar të vazhdojnë të punojnë – shpesh pa pajisje të duhura mbrojtëse personale – sepse pa këto punë, ata nuk mund të ushqehen vetë ose familjet e tyre (të cilët gjithashtu janë tani në rrezik më të madh).

Ata nuk mund të zgjedhin të qëndrojnë në shtëpi sepse për shkak të racizmit historik dhe bashkëkohor institucional, njerëzit e zinj dhe shumë njerëz të tjerë me ngjyra nuk kanë pasuri për të hipur në një pandemi në shtëpi pa të ardhura që vijnë për muaj apo edhe javë.

pabarazitë shëndetësore ndikojnë të gjithë ne ndryshe. Vizitoni qendrën tonë të dedikuar për një vështrim të thelluar në pabarazitë sociale në shëndet dhe çfarë mund të bëjmë për t’i korrigjuar ato. Së dyti, ne e dimë se çfarë ndalon përhapjen e viruseve si ai me të cilin po përballemi: testimi, gjurmimi i kontaktit dhe karantinimi. Edhe këtu, ne kemi një grup tjetër çështjesh që përkeqësojnë pabarazitë racore dhe etnike.

Së pari, kemi pasur dhe kemi një mungesë serioze të testimit. Edhe kur testimi është i disponueshëm, ne duhet të konsiderojmë që punëtorët thelbësorë (të cilët janë në mënyrë disproporcionale POC) kanë më pak të ngjarë të kenë fleksibilitet në oraret e tyre për të lejuar testimin ose qasjen në një ofrues të rregullt të kujdesit shëndetësor.

Edhe me testimin e lirë, POC ka më pak të ngjarë të jetë i siguruar dhe në gjendje të përballojë trajtim. Kur ne mund të qasemi në trajtim, shpesh është me cilësi më të ulët sepse spitalet dhe mjekët kanë tendencë të jenë në zona më të pasura, kryesisht të hypertea dozë bardha, duke lënë spitale që shërbejnë kryesisht pacientë të zinj (për shembull) të mbingarkuara dhe të pamjaftueshme.

dhe unë gjithashtu dua të vërej se këto çështje nuk janë vetëm socio -ekonomike. Ka një sasi të konsiderueshme pune për trajtimin e njëanshëm në mjediset e kujdesit shëndetësor. Për shembull, ne kemi prova që mjekët janë më pak të aftë të vlerësojnë dhe trajtojnë dhimbjen në mënyrë korrekte në pacientët me të zezë dhe hispanikë NH.

Megjithëse hulumtimi është akoma i qëndrueshëm kur bëhet fjalë për të kuptuar se si paragjykimi i nënkuptuar ndikon në sjelljen në kujdesin shëndetësor, studimet zbulojnë se paragjykimi i nënkuptuar anti-i zi ndikon negativisht në komunikimin e ofruesit të pacientit, i cili mund të jetë veçanërisht kritik kur bëhet fjalë Trajtimi i COVID-19 dhe ndalimi i përhapjes së infeksionit.

në mënyrë anekdotale, histori si ajo për një mësuese të Brooklyn, Rana Zoe Mungin, e cila u kthye dy herë nga një spital para se të mund të testohej dhe më vonë humbi betejën e saj me Covid-19, përforconi për njerëzit e zi që kjo Klinikët dhe sistemet e kujdesit shëndetësor vazhdojnë të hedhin poshtë dhimbjen tonë.

Gjurmimi i kontaktit është gjithashtu kritik në adresimin e COVID-19, por predikohet në idenë e gabuar që njerëzit nga komunitetet me ngjyra do të pranojnë me lehtësi për të diskutuar lëvizjet e tyre të përditshme dhe duke iu përgjigjur pyetjeve shumë personale nga kushdo.

Qendrat mjekësore akademike, universitetet, departamentet e shëndetit publik dhe zbatimi i ligjit (policia dhe zbatimi i imigracionit) për fat të keq kanë fituar mosbesimin e shumë prej komuniteteve që ata synojnë të shërbejnë. Kështu, mos marrja në konsideratë e këtyre çështjeve do të thotë që gjurmimi i kontaktit nuk do të jetë aq i efektshëm në komunitetet me ngjyra.

mbulesat e fytyrës të përdorura për të kriminalizuar burrat e zinj

Prof. Tiffany Green: E treta, karantinimi funksionon vetëm nëse keni burime për të qenë në gjendje të qëndroni në shtëpi dhe nëse të gjithë në familjen tuaj kanë burimet për të qëndruar në shtëpi. Për të gjitha arsyet që përmenda më parë, kjo ka më pak të ngjarë midis familjeve të zeza dhe familjeve të tjera me ngjyra.

Më në fund, POC ndikohet gjithashtu nga sistemi karceral në mënyra që mund të përhapin sëmundjen midis komuniteteve tona. Ne gjithashtu e dimë se POC ka më shumë të ngjarë të ndikohet negativisht nga sistemi i drejtësisë penale për sa i përket mbipërfaqësimit në burg. Ju nuk mund të praktikoni distancimin fizik në burg, dhe, për këtë arsye, burgjet kanë qenë pikat e nxehta për përhapjen e koronavirusit të ri.

Por më shumë se kaq, vetë masat që ne po përdorim për të frenuar përhapjen e virusit (p.sh., mbulesat e fytyrës) janë përdorur për të kriminalizuar burrat e zinj në veçanti! Nga njëra anë, ne e dimë se zbatimi i ligjit po synon në mënyrë disproporcionale burrat e zinj për të mos veshur mbulesa për fytyrën në lidhje me burrat jo të zi.

Kjo është thelbësisht iracionale nga një perspektivë e zbutjes së shëndetit publik dhe sëmundjes. Jo vetëm që oficerët e policisë nuk arrijnë t’i sigurojnë këta burra të zinj me maska, por arrestimet ndonjëherë të dhunshme përfshijnë gjithashtu kontakt trupor që mund të përhapin më tej sëmundjet dhe t’i vendosin njerëzit në burgje që përsëri përhapin më tej sëmundjen!

Nga ana tjetër, burrat e zinj shpesh refuzojnë të veshin maska sepse trajtohen si kriminelë për veshjen e tyre në radhë të parë. Është një situatë pa fitore. Coronavirus gjithashtu.

E gjithë kjo do të thotë është se pabarazitë racore dhe etnike në sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë COVID-19 janë tepër komplekse. Kur e bëjmë këtë [çështje] për patologjinë kulturore (shiko komentet e kirurgut të përgjithshëm për njerëzit e zi dhe hispanikë, për të cilin ai që nga atëherë ka kërkuar falje), ne jo vetëm që i bëjmë këto komunitete një shqetësim të madh, por ne gjithashtu bëjmë një kundërshtim për shkencën dhe te provat.

Provat e forta empirike sugjerojnë që këta përcaktues shoqërorë – okupimi, mungesa e mbulimit të sigurimeve dhe diskriminimi i institucionalizuar dhe ndërnjerëzor – të gjitha çojnë në këto pabarazi racore dhe etnike në sëmundshmëri dhe vdekshmëri në përgjithësi. Ata thjesht hidhen në lehtësim edhe më të mprehtë kur kemi një pandemi. Adresimi i këtyre çështjeve themelore do të na ndihmojë të bëjmë të gjithë më mirë – jo vetëm njerëzit me ngjyra.

Mbushja e boshllëqeve në Aktin e Kujdesit të Përballueshëm

MNT: A ka ndonjë politikë specifike që mendoni se do të ndihmojë në zgjidhjen e disa prej këtyre pabarazive, si në afat të shkurtër ashtu edhe në një afat të gjatë ?

Prof. Tiffany Green: Në afat të shkurtër, duke zgjeruar Medicaid në të gjitha shtetet dhe zbatimin e Medicaid urgjent janë thelbësore për të luftuar COVID-19. Tani që kemi miliona amerikanë pa punë, është më e qartë se kurrë që nuk është në interes të shëndetit publik të kesh mbulim të kujdesit shëndetësor të lidhur me punësimin. ACA [Akti i Kujdesit të Përballueshëm] kishte për qëllim të plotësonte shumë boshllëqe, por vendimi i Gjykatës Supreme të vitit 2012 lejoi shtetet të hiqnin dorë nga zgjerimet e Medicaid.

Ndërsa normat e sigurimit kanë rënë mjaft, veçanërisht në mesin i pasiguruar. Amerikanët e zinj gjithashtu janë të përfaqësuar në shumë shtete që kanë zgjedhur zgjerimet e Medicaid, gjë që paraqet një mundësi kryesore për të përmirësuar pabarazitë në mbulimin dhe qasjen e kujdesit shëndetësor.

Plotësimi i këtyre boshllëqeve në ACA do të bëjë shumë për të përmirësuar qasjen në kujdes dhe për të ndihmuar në luftimin e pandemisë. Emigrantët gjithashtu bien nëpër çarje, duke pasur parasysh kufizimet e rënda të vendosura në pjesëmarrjen e tyre në mjetet e testuara përfitime publike gjatë reformës së mirëqenies në 1995. Disa studiues kanë sugjeruar zgjerimin e Medicaid të urgjencës në një afat të shkurtër për të ndihmuar në adresimin e nevojave të emigrantëve që aktualisht nuk janë të pranueshme për programet standarde të Medicaid . Do të jetë e ndërlikuar dhe e çrregullt për ta bërë këtë, por sistemi që kemi tani është thjesht i paqëndrueshëm.

Ligjet e të drejtave civile duhet të zbatohen në mënyrë agresive

Prof. Tiffany Green: Së dyti, ne kemi nevojë për një stimul masiv ekonomik që vendos para direkt në duart e konsumatorëve dhe liron industritë kritike. Kjo duhet të përfshijë përfitime të papunësisë – para së gjithash sepse ne kemi nevojë për njerëzit që të qëndrojnë në shtëpi për të ngadalësuar përhapjen e sëmundjes dhe së dyti sepse dhënia e parave të amerikanëve do të ndihmojë në stimulimin e konsumit dhe stabilizimin e rënies ekonomike.

Së treti, siç thekson studiuesi juridik Ruqaiijah viti, në mënyrë të shkëlqyeshme, qeveria federale duhet të zbatojë në mënyrë agresive ligjet ekzistuese të të drejtave civile nga:

Mbledhja e të dhënave për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e COVID-19 nga raca dhe përkatësia etnike.

Vendosja e gjobave kur është e nevojshme për shkelje. Zbatimi i ligjeve për të drejtat civile në arsim, strehim dhe punësim është po aq kritik sa adresimi i atyre në kujdesin shëndetësor, pasi ata faktorë me siguri kanë një ndikim edhe më të madh në shëndetin dhe mirëqenien e POC.

Prof. Tiffany Green: arritja Komunitetet që ne synojmë të shërbejmë, dhe sigurimin e përfitimeve dhe kredive të papunësisë për bizneset e vogla që nuk kanë tradicionalisht qasje në kapital (gratë e zeza në industrinë e bukurisë janë vetëm një shembull i spikatur).

Më tej, ne gjithashtu duhet të përqëndrohemi në adresimin e pabarazive themelore në përcaktuesit shoqërorë që prodhojnë këto pabarazi, duke përfshirë sigurimin e qasjes së vazhdueshme në energji elektrike dhe ujë të rrjedhshëm dhe [adresimin e] mungesës së burimeve shtesë për shkak të ndarjes dhe të tjera Faktorët.

Më në fund, pasi të zhvillohen vaksinat ose vaksinat për të luftuar SARS-COV-2, duhet të sigurojmë që POC të ketë qasje të gatshme në këtë [program]. (Isshtë e rëndësishme të theksohet se ekziston një histori e gjatë dhe e shëmtuar e shfrytëzimit të POC kur bëhet fjalë për testimin dhe trajtimin mjekësor, dhe këto çështje duhet të adresohen gjatë zhvillimit, testimit dhe shpërndarjes së këtyre vaksinave.)

inkurajoni zyrtarët tuaj të zgjedhur të miratojnë politika më të mira

MNT: A ka ndonjë gjë që individët mund të bëjnë për të ndihmuar në kundërshtimin e disa prej këtyre pabarazive ekzistuese?

Prof. Tiffany Green: Unë mendoj se në atë masë sa ne mund t’i inkurajojmë zyrtarët tanë të zgjedhur të miratojnë politika të bazuara në prova, kjo mund të shkojë një rrugë e gjatë për të ndihmuar në adresimin e pabarazive ekzistuese racore në sëmundshmërinë COVID-19 dhe vdekshmëria.

mbështeteni tek zyrtarët tuaj të zgjedhur për të mbledhur të dhëna të forta dhe të sakta dhe për të miratuar pako lehtësimi që mbrojnë punëtorët e cenueshëm në ushqim, bukuri dhe industri të tjera përkatëse. Kërkojnë që qeveria federale të hetojë dhe penalizojë shkeljet e ligjeve të të drejtave civile.

Së dyti, ata prej nesh që mund të qëndrojnë në shtëpi duhet të qëndrojnë në shtëpi për të ndihmuar në uljen e rrezikut të ekspozimit për kujdesin shëndetësor dhe punëtorët e tjerë thelbësorë në vijën e parë.

Së treti, unë dua të theksoj se ka shumë organizata bazë që shërbejnë komunitete me ngjyra që kanë mbushur boshllëqet në rrjetën e sigurisë shoqërore për vite me rradhë. Përveç avokimit të përgjigjeve të forta federale, shtetërore dhe lokale, ne mund dhe duhet të mbështesim përpjekjet e këtyre organizatave me dollarët dhe kohën tonë kur është e përshtatshme.

