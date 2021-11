Nouveau gouvernement en Guinée : les secrétaires généraux prennent fonction

Les secrétaires nommés récemment par le président de la transition Mamadi Doumbouya, ont officiellement pris fonction hier lundi 29 novembre 2021.

Il s’agit entre autres de Bamba Oliano, secrétaire général au ministère de poste et de l’économie numérique et du nouveau Secrétaire général du département de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Aboubacar Kourouma. et de Mohamed Lamine Sy Savané, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie.

Nommés tous les deux par le président de la transition Mamadi Doumbouya, vendredi et samedi dernier, les nouveaux secrétaires attendent assurer leurs nouvelles fonctions avec fierté et vont chacun d’entre eux contribuer au développement du pays.

Pour rappel, Bamba Oliano était Directeur national de la promotion du secteur privé et de la compétitivité au département, des Investissements et des partenariats publics-privés. Aboubacar Kourouma quant à lui, était précédemment directeur national du Bureau de stratégie et de développement au ministère des mines et de la géologie.