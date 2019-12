Alpha Condé évoque la nouvelle constitution avec la communauté guinéenne à New York

Présent à New York depuis le 20 septembre 2019 pour la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Alpha Condé a rencontré les ressortissants Guinéens de New York, Philadelphie, Connecticut, New Jersey, Rode Island et Boston, le dimanche dernier dans un hôtel de Manhattan.

Selon mediaguinée, c’est dans une salle archicomble et sous une ovation nourrie que le Chef de l’Etat guinéen accompagné du ministre Mamadi Touré et de Sidibé Fatoumata Kaba Ambassadeur de la Guinée auprès des Nations Unies, a été reçu par le bureau de la section du RPG-Arc-en-ciel de New-York. Des notabilités de New-York de Philadelphie et de Connecticut, plusieurs personnalités et représentants d’associations mandingues étaient présents, toujours selon le média.

Et dans son discours de bienvenue, le secrétaire général du RPG- Arc-en-ciel de la section de New-York a salué les différentes réalisations du Chef de l’Etat, notamment sur le plan macroéconomique avant de le rassurer sur la volonté de la diaspora de New-York et de ses environnants à accompagner Alpha Condé dans son projet de nouvelle constitution. « Votre politique économique place aujourd’hui la Guinée parmi les trois pays réformateurs du monde. Le maintien du taux d’inflation à un chiffre, le taux de croissance économique à deux chiffres, la baisse du déficit budgétaire à 2%, le renforcement du pouvoir d’achat de la population, la création d’un environnement propice aux investissements et l’établissement de la confiance entre la Guinée et les institutions de Betton Wood ont fait aujourd’hui de notre pays la destination préférée des investisseurs », a-t-il déclaré.

Le président guinéen s’est à son tour adressé à la communauté présente en précisant les raisons de sa présence et ses chantiers actuels. Mais l’une de ses déclarations qui aura le plus retenu l’attention est sans doute : « Préparez vous pour le référendum et pour les élections« .