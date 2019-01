N’zérékoré : un corps retrouvé dans un marigot

Les fêtes de fin d’année continuent de faire des victimes dans la préfecture de N’zérékoré, cela malgré la détermination des autorités locales et policières en vue de limiter les dégâts.

Selon les témoignages recueillis sur place, c’est aux environs de 1 heure du matin qu’un conducteur de moto transportant deux personnes aurait perdu le contrôle de sa direction, avant de terminer sa course dans le marigot qui sépare les quartiers Commercial et Gbangana à la scierie, dans la commune urbaine de N’zérékoré. Selon les mêmes témoignages, la troisième personne a réussi à se sauver dans le marigot et que ce sont les deux autres qui auraient péris dans ce drame. Déjà, un corps non identifié a été retrouvé dans la matinée de ce mercredi par les services de sécurité. La victime est un jeune homme et son corps se trouve en ce moment à la morgue de l’hôpital régional de N’zérékoré. Au moment nous quittons sur les lieux du drame, les services de sécurité étaient massivement mobilisés pour la recherche du deuxième corps.