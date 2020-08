N’zérékoré: Visite de l’autorité préfectorale dans les 10 collectivités

Le préfet de N’zérékoré Sâa Yola Tolno a effectué mardi, 25 août une visite de travail dans les sous-préfectures de Yalenzou et de Bounouma.

Cette 3ème sortie du préfet vise à s’enquérir des réalités des 10 collectivités rurales et urbaines, et aussi transmettre le message du Chef de l’Etat, Pr. Alpha Condé aux populations en vue de renforcer d’avantage la quiétude et la paix entre la République de Guinée et celle du Liberia.

Cette rencontre de l’autorité préfectorale de Nzérékoré a porté sur les visites des postes de contrôles frontaliers de Douane de Yalenzou. Du point d’entrée de la police, de la gendarmerie et du PA militaire qualifiés de ligne rouge au fleuve Mani. Là, après un tour d’honneur, le préfet a transmis le message de paix et de concorde du Chef de l’Etat aux forces de sécurité et de défense. Avant de les remercier pour les rôles éminents et positifs qu’ils jouent entre les deux peuples chaque jour qui passe.

Le préfet de Nzérékoré a prôné la vigilance qui doit les habiter.

La délégation s’est ensuite rendue au site de production d’eau potable situé à 17 km de Nzérékoré. Là, le directeur régional de la SEG, Mohamed Kouroumah, a donné d’amples informations sur le traitement de l’eau.

L’un des centres d’intérêt de la visite, a été la ligne de concassage de granites placée sur le mont Golo à cheval entre les districts de Zao et de Yalenzou dont 17 travailleurs permanents tous des guinéens y travaillent.

Le directeur général de cette unité, Hassane Sadji a apprécié l’excellence des rapports avec les cadres de l’administration et élus locaux des deux communautés.

Saa Yola Tolno, lui, a souhaité voir d’autres unités industrielles germées dans sa localité en faveur de l’occupation des jeunes et des femmes.

Enfin, devant les mobilisations fortes à Yalenzou et Bonouma, le préfet s’est dit satisfait. Tout en demandant de renforcer les mesures barrières, Saa Yola Tolno a prôné la culture de la paix, de l’esprit du pardon et de la concorde sociale si chère au Président de la République. Avant d’insister sur le rôle que chacun doit jouer pendant, avant et après les consultations présidentielles prévues en octobre prochain.