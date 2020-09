ONU : Le Maroc toujours engagé en faveur du multilatéralisme

Le Maroc, qui s’est toujours engagé en faveur du multilatéralisme, prend part à la 75ème session de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient pour la première fois de manière virtuelle, dans un contexte de pandémie mondiale.La thématique retenue pour cette année est « L’avenir que nous voulons, l’ONU qu’il nous faut : Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme ».

Cette assemblée générale sera l’occasion pour le Maroc de réaffirmer « sa foi dans le multilatéralisme, renouveler sa confiance dans l’organisation universelle et plaider pour davantage de solidarité et de coopération internationales dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 », indique le ministère marocain des Affaires étrangères sur son portail.

Le multilatéralisme a été une constante de la politique étrangère du Royaume, dès son adhésion à l’ONU, le 12 Novembre 1956. Depuis Son accession au trône, le Roi Mohammed VI a décliné une vision ambitieuse basée sur les principes de solidarité et de coopération autour des trois piliers de l’action des Nations Unies que sont « Paix et sécurité » , « Développement » et « Droits de l’Homme ».

Le Royaume contribue ainsi activement au maintien de la paix et de la sécurité mondiales, plaide de manière active en faveur d’un développement durable et équitable, et œuvre pour la promotion et pour le respect des droits de l’Homme, faisant ainsi siennes les valeurs portées par les Nations Unies.