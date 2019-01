Open d’Australie: Federer et Nadal ouvrent le bal

Roger Federer, double tenant du trophée, et le N.2 mondial Rafael Nadal sont les principales attractions au programme de la première journée de l’Open d’Australie, lundi à Melbourne.

En soirée sur la Rod Laver Arena, Federer, en quête d’un septième sacre record à Melbourne, entre en lice face à l’Ouzbek Denis Istomin (99e). Nadal, vainqueur en 2009, le précède, en début d’après-midi, opposé à l’Australien James Duckworth, bénéficiaire d’une invitation (238e).

A suivre également, le premier tour entre Andy Murray, ex-N.1 tombé au-delà de la 200e place mondiale, et le redoutable Espagnol Roberto Bautista (23e), récent tombeur du N.1 mondial Novak Djokovic et vainqueur du tournoi de Doha: en cas de défaite, ce serait le dernier à l’Open d’Australie du Britannique de 31 ans, qui a annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière cette saison, la faute à une hanche droite qui ne le laisse pas en paix.

Trois Françaises et deux Français montent aussi sur les courts lundi. La N.1 tricolore et 19e joueuse mondiale, Caroline Garcia, affronte sa compatriote Jessika Ponchet, issue des qualifications (240e). Kristina Mladenovic (43e) défie elle la Croate Donna Vekic (29e).

Côté messieurs, Gaël Monfils (32e) est opposé au Bosnien Damir Dzumhur (46e). Et Adrian Mannarino (41e) aura fort à faire face au Sud-Africain Kevin Anderson, N.6 mondial et double finaliste en Grand Chelem (US Open 2017 et Wimbledon 2018).

Les principaux matches de la première journée de l’Open d’Australie, lundi à Melbourne (à partir de 01h00 du matin heure française):

. Rod Laver Arena

Maria Sharapova (RUS/N.30) – Harriet Dart (GBR/Q)

James Duckworth (AUS) – Rafael Nadal (ESP/N.2)

Polona Hercog (SLO) – Angelique Kerber (GER/N.2)

(pas avant 09h00)

Alison Van Uytvanck (BEL) – Caroline Wozniacki (DEN/N.3)

Denis Istomin (UZB) – Roger Federer (SUI/N.3)

. Margaret Court Arena

Julia Goerges (GER/N.14) – Danielle Collins (USA)

Sloane Stephens (USA/N.5) – Taylor Townsend (USA)

(pas avant 05h00)

Alex De Minaur (AUS/N.27) – Pedro Sousa (POR)

(pas avant 09h00)

Ashleigh Barty (AUS/N.15) – Luksika Kumkhum (THA)

Marin Cilic (CRO/N.6) – Bernard Tomic (AUS)

. Melbourne Arena

Kevin Anderson (RSA/N.5) – Adrian Mannarino (FRA)

Maria Sakkari (GRE) – Jelena Ostapenko (LAT/N.22)

Kyle Edmund (GBR/N.13) – Tomas Berdych (CZE)

(pas avant 08h00)

Roberto Bautista Agut (ESP/N.22) – Andy Murray (GBR)

(pas avant 09h00)

Petra Kvitova (CZE/N.8) – Magdalena Rybarikova (SVK)

. 1573 Arena

Jessika Ponchet (FRA/Q) – Caroline Garcia (FRA/N.19)

Grigor Dimitrov (BUL/N.20) – Janko Tipsarevic (SRB)

Alison Riske (USA) – Kiki Bertens (NED/N.9)

. Court N.3

Anna Kalinskaya (RUS/Q) – Aryna Sabalenka (BLR/N.11)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.14) – Matteo Berrettini (ITA)

. Court N.7

Peter Gojowczyk (GER) – Karen Khachanov (RUS/N.10)

. Court N.8

Donna Vekic (CRO/N.29) – Kristina Mladenovic (FRA)

Reilly Opelka (USA) – John Isner (USA/N.9)

Gaël Monfils (FRA/N.30) – Damir Dzumhur (BIH)