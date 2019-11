Opération d’enrôlement des électeurs: le matériel saisis par les superviseurs à la préfecture de Kouroussa

Cette opération qui a débuté ce jour en Guinée est bloguée à Kouroussa. Pur cause, les appareils et matériels nécessaires à cette mission ont été saisis par les superviseurs, selon actuguinee.org.

Contrairement à l’esprit du communiqué signé du premier responsable de la commission électorale nationale indépendante annonçant le démarrage à partir de ce jeudi 21 novembre 2019, l’opération d’enrôlement des électeurs, sur toute l’étendue du territoire national,des superviseurs venus de Conakry pour ladite opération dans la préfecture de Kouroussa ont perturbé le lancement des opérations.

Actuguinée dit ne as avoir plus de détails sur ce blocage des opérations pourtant prévues dans une adresse solennelle de Me Salif Kébé,président de la Ceni.

Selon des sources du média en ligne, des superviseurs ont saisi des appareils et autres matériels servant à enrôler des électeurs.

Pour l’heure, portes et fenêtres du siège de la Cepi de Kouroussa restent fermées et aucun enrôlement n’est constaté dans la commune urbaine.