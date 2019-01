Ouagadougou abrite en mars un forum sur l’entreprenariat féminin

La première édition du Forum de l’emploi et de entreprenariat féminin (FEEF Ouaga) est prévue le 30 mars prochain dans la capitale burkinabè, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs de la manifestation.Selon le comité d’organisation qui animait une conférence de presse à Ouagadougou, le forum se tiendra dans la salle de conférences de Ouaga 2000 autour du thème général : «Leadership féminin et développement durable».

Au programme de l’évènement qui attend environ mille participantes, il est prévu des partages d’inspirations, de solutions et d’expériences de femmes.

La Commissaire générale du FEEF Ouaga, Sandrine Roland a expliqué que ce forum constitue «une plateforme gratuite et unique de réseautage, de renforcement de capacités, de transfert de connaissances, de réflexion et de sensibilisation autour des problématiques rencontrées par les femmes en terme d’emploi, d’entreprenariat, d’épanouissement et de lutte pour le bien-être social».

La rencontre, a fait remarquer Sandrine Roland, sera marquée par des témoignages, des reconnaissances et des hommages à l’endroit de plusieurs personnes influentes.

L’initiative est de Alpha Omega Services Africa (AOS Africa), un groupe de communication intégrée basé en Côte d’Ivoire, au Togo et au Burkina Faso et travaillant dans 14 pays.

Sandrine Roland est, par ailleurs, la Directrice Associée de ce groupe qui intervient dans les domaines de l’évènementiel, de l’activation, de la stratégie, de la publicité et du digital.