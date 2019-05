Ouattara et Maada Bio annoncent une commission mixte ivorio-sierra léonaise

Les chefs d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara et Sierra Léonais, Julius Maada Bio ont convenu, vendredi à Abidjan, de mettre en place une commission mixte pour booster les relations entre leur deux pays.« Nous avons convenu d’organiser des missions de prospection économique dans nos deux pays en collaboration avec le secteur privé et demander que nos ministres des affaires étrangères organisent le plus rapidement possible une commission mixte pour faciliter la mise en œuvre de nos décisions dans les différents secteurs », a annoncé Alassane Ouattara au terme d’un échange avec son hôte Sierra Léonais en visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire.

Dans la même veine, Alassane Ouattara a relevé qu’ils se sont « mis d’accord pour la reprise des vols Air Côte d’Ivoire à destination de Freetown dans le courant de cette année ».

« En dépit des importantes potentialités qu’offrent nos deux économies, le volume des échanges globaux demeurent très faibles. Il en est ainsi également des investissements réciproques », a par ailleurs regretté le chef d’Etat ivoirien.

Les deux présidents ont également « décidé de dynamiser ces échanges en mettant l’accent sur la coopération dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de l’énergie, notamment la fourniture d’électricité, du commerce et de l’investissement ».

« D’autres domaines de coopération sont également susceptibles d’être développés notamment l’adduction en eau potable, les infrastructures, les transports terrestres et fluviaux, la construction immobilière », a ajouté M. Ouattara.

Pour sa part, le Président de la Sierra Leone Julius Maada Bio, s’est engagé à traduit « en acte toutes les résolutions que nous avons prises au cours de ces échanges afin de donner un nouvel élan économique qui serait profitable à toute la région et à nos pays ».

A cette occasion, Julius Maada Bio a salué la Côte d’Ivoire pour l’appui apporté à la suite des différentes crises que son pays a connu.

« Nous vous remercions pour l’aide que vous nous avez apportée et je ne manquerai pas de remercier la Côte d’Ivoire et de saluer votre leadership en tant que grand visionnaire qui a mené à bien les négociations qui ont permis à notre pays de sortir des différentes crises que nous avons connues », a souligné M.Bio .

Les deux pays sont membres de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).