Ouattara explique sa «proximité» avec Katiola dans le Centre-Nord ivoirien

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara est arrivé, mercredi, à Katiola (430 km au nord d’Abidjan) pour une visite d’Etat de quatre jours dans la région du Hambol, expliquant sa «proximité» avec cette région, a constaté APA sur place.Accueilli dans une liesse populaire, M. Ouattara a exprimé sa joie d’être à Katiola, relevant sa « proximité » avec cette région du Hambol composé des départements de Katiola, Dabakala et Niakaramadougou.

« Je suis heureux d’être dans le Hambol, à Katiola. Comme vous le savez, cette visite d’Etat, je l’ai programmé bien longtemps. Mais nous avons été très pris par la situation que nous avons trouvée après la crise postélectorale. C’est pour cela que nous venons avec un peu de retard comme cela a été le cas dans le N’Zi. », a-t-il expliqué.

« Nous sommes particulièrement heureux d’être là. Tout le monde connait ma proximité avec Katiola, Dabakala et Niakara. Kong (sa région d’origine) n’est pas très loin d’ici. C’est un bonheur de retrouver mes parents et de voir ce que le gouvernement a bien pu faire, de les écouter et de voir ce que nous pouvons faire à partir de maintenant jusqu’en 2020, 2025, 2030 », a poursuivi Alassane Ouattara.

Selon lui, il faut que le « travail continue le plus longtemps possible pour cette région qui a connu beaucoup de retards », et que « cela puisse être rattrapé ».

« Les populations du Hambol savent qu’elles peuvent compter sur moi. Elles connaissent mon attachement à cette région. Elles connaissent aussi la capacité du gouvernement à faire ce qu’il promet », a conclu le Chef de l’Etat.

Après le cérémonial d’accueil, le cortège présidentiel s’est ébranlé en direction de la résidence présidentielle avant de mettre le cap sur la préfecture pour un Conseil présidentiel et un Conseil des ministres.

Dans l’après-midi, le président Alassane Ouattara procédera à la mise sous tension du «Quartier Moderne» de Katiola.

Le programme de cette visite d’Etat prévoit jeudi le premier meeting à Niakaramadougou, quand le deuxième est prévu vendredi à Dabakala. Le meeting de clôture est prévu samedi à Katiola.