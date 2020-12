Ouganda: 71 millions $ de la Bad pour des infrastructures routières

Le Conseil du Fonds africain de développement (Fad) a approuvé un prêt de 71,5 millions de dollars pour paver des tronçons de deux routes dans le sud-ouest de l’Ouganda, a appris APA ce vendredi.Ce projet devrait stimuler les moyens de subsistance, la fréquentation scolaire et la connectivité rurale dans les zones concernées, rapporte un communiqué de la Bad.

Le financement proviendra du Fad-15, la dernière reconstitution du Fonds, qui est le guichet de prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement. Il représente environ 86% des coûts totaux du projet et le gouvernement ougandais financera les 11,9 millions de dollars restants.

L’élément central du projet consiste à moderniser et à paver 34 km du circuit Kabale-lac Bunyonyi-Kabeho et la route Kisoro-Mgahinga Park Gates, ainsi que la construction de deux marchés en bordure de route, des installations de stockage de produits agricoles et quatre sites de débarquement des ferries sur Lac Bunyonyi, détaille la note.

Les fonds couvriront également la fourniture de deux ferries avec des aides à la navigation et la fourniture d’une assistance technique au gouvernement pour renforcer la réglementation en matière de sécurité routière et soutenir la mise en œuvre des aspects du transport fluvial du projet. Le projet prévoit aussi la réinstallation et l’indemnisation des personnes touchées.

L’approche complémentaire de l’intervention, alliant investissement dans la rénovation des routes et investissement dans l’agriculture et d’autres infrastructures, vise à accroître l’accès au marché pour les produits agricoles, à augmenter la productivité dans une partie rurale du pays et à renforcer le bien-être social, souligne le communiqué.

A terme, le projet devrait permettre l’amélioration des revenus du tourisme, une hausse des prix à la ferme des produits de base, une augmentation des inscriptions à l’école et une plus forte fréquentation des hôpitaux dans la zone du projet.

Le prêt s’aligne sur le troisième plan de développement national de l’Ouganda 2020 / 21-2024 / 25 dans le cadre de sa Vision 2040. Il est également conforme à la stratégie décennale 2013-22 du Groupe de la Banque africaine de développement, pilier I des priorités stratégiques du FAD-15 ainsi que deux des priorités opérationnelles des High-5: nourrir l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines.

«Ce projet de développement d’infrastructure innovant et intégré est sur le point d’augmenter le développement du marché, d’élargir les opportunités commerciales et d’augmenter la productivité alimentaire, améliorant ainsi les niveaux de revenu dans le sud-ouest de l’Ouganda», a déclaré Amadou Oumarou, directeur de la Banque des infrastructures et du développement urbain.