Ouganda : Bolloré désignée meilleure société de dédouanement

L’autorité fiscale de l’Ouganda (URA, sigle anglais) a nommé Bolloré Transport & Logistics meilleur agent de dédouanement pour l’année 2021.Ce titre distingue Bolloré Transport & Logistics en tant que meilleur mobilisateur de revenus avec 20.893 déclarations douanières déposées en 2021 pour le compte de ses clients qui ont permis de collecter 645 115 822 092 Ugx (160.916.000 €) de taxes au nom du gouvernement ougandais.

L’entreprise a été également félicitée pour la gestion de ses opérations qui ont été menées en parfaite conformité tout au long de l’année, attestant ainsi de son haut niveau de professionnalisme.

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur économique régional agréé qui possède un portefeuille diversifié de clients spécialisés, entre autres, dans les secteurs suivants : les boissons, les biens de consommations, les télécommunications, l’aide humanitaire, le pétrole et gaz, la gestion de la supply chain et les projets industriels.

La certification OEA couvre à ce jour 5 pays (Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et Tanzanie) et vise à renforcer la sûreté et la sécurité du commerce international en garantissant des niveaux élevés de conformité aux réglementations douanières.

« Répondre aux plus hautes exigences en matière d’éthique et de conformité a toujours été au cœur des activités de notre groupe. Nous souhaitons témoigner notre profonde gratitude à tous nos estimés clients et partenaires qui nous ont confié leurs activités et nous nous engageons à travailler en équipe pour continuer de respecter les normes de conformité les plus strictes », a déclaré Oliver Wells, Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Uganda Ltd.