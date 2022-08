Ouganda : l’opposition boycotte les législatives est-africaines

Les membres du parlement de l’Afrique de l’Est seront élus le mois prochain.Mathias Mpuuga, qui dirige la Plate-forme de l’unité nationale (NUP), a annoncé son boycott des prochaines élections des représentants de l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est (EALA, sigle anglais), qui commence samedi 17 septembre 2022. Il accuse le parti au pouvoir d’avoir transformé le processus en un rituel, en attribuant six des neuf sièges à ses militants.

« Pour une raison quelconque, sans formule, le Mouvement de résistance nationale (NRM) croit qu’il a droit à six membres à l’EALA, et que ce droit est éternel. Comme si ces six membres étaient ordonnés et que les autres devaient les regarder avec admiration », a fustigé Mpuuga.

Il a fustigé le NRM, le parti au pouvoir, qui s’est immiscé dans la nomination des représentants des autres partis politiques.

« Dans toute la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), l’Ouganda est le seul pays où le parti au pouvoir croit qu’il peut avoir ses propres membres et aussi choisir pour les autres partis ; le NUP ne va pas participer à ce cirque, il va participer à une élection où les règles du jeu sont respectées », a poursuivi M. Mpuuga, lors de la séance plénière du mardi 30 août 2022, présidée par la présidente du Parlement de l’Afrique de l’Est, Anita Among.

Elle a invité tous les responsables de partis politique à fournir au Parlement la liste de leurs candidats nommés pour l’EALA, qui seront ensuite examinés par un comité restreint.