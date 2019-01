Ousmane Fofana : ‘’tout enfant rencontré dans la rue à partir de 22 heures sera arrêté’’

Le directeur général de l’office national de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) veut lutter contre l’abandon des enfants dans la capitale guinéenne.

Le docteur Ousmane Fofana qui est en colère contre les parents qui abandonnent leurs enfants, a déclaré qu’à du mois de février, tout en enfant retrouvé dans les rue au-delà de 22 heures sera arrêté et conduit à l’OPROGEM. « C’est très regrettable que les parent acceptent d’abandonner leurs enfants dans les rues de Conakry. Nous avons reçu des lettres de missions du ministre Alpha Ibrahima Keïra, à partir du mois de février, tout enfant qu’on va croiser dans la rue, nous allons l’arrêter et l’amener à l’OPROGEM. Nos enfants sont en danger, il y a beaucoup de cas de viols, je suis remonté, parce que les parents ne déclarent pas », a-t-il dit.



Par ailleurs le DG de l’OPROGEM s’insurge contre la démission des parents dans l’éducation des parents. Pour lui, il faut un sursaut pour l’éducation des enfants. « Il y a une démission totale des parents vis-à-vis de l’éducation des enfants, il faut qu’on se lève pour éduquer nos enfants, les surveiller, ce qui s’est passé à Coyah, on a trouvé un couple en train de se battre, le mari a pris la tête de l’enfant et le mari a pris les pieds, ils ont tiré et l’enfant a trouvé la mort entre leur mains », a-t-il ajouté. En Guinée, plusieurs enfants sont utilisés pour subvenir aux besoins financiers de leurs familles. Ses enfants vendent souvent à la sauvette dans leur circulation, exposant leur vie à des risquent d’accident