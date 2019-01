Ousmane Gaoual trouve ridicule l’offre de 15 km de bitume à Labé

Les 15 km de bitume offerts à Labé par le chef de l’Etat, dont le lancement officiel a eu lieu le lundi 21 janvier dernier dans le quartier Pounthioun, s’invite dans le débat politique.

Lors d’un point-presse, lundi 28 janvier, le député Ousmane Gaoual Diallo, conseiller politique de Cellou Dalein- a déclaré que le nombre de km qui a fait venir Alpha Condé et son gouvernement à Labé est ridicule. Ajoutant que si la Mairie arrive à mobiliser les taxes, elle peut faire le bitumage de toute la ville. « D’abord ça, c’est n’est pas des projets pour lesquels le chef de l’Etat devrait se déplacer avec tout son gouvernement. 15 km en 20 mois c’est même ridicule. Normalement si l’Etat réservait à la ville de Labé, l’ensemble des taxes qu’il la spolie, que la ville prélève, Labé aurait pu avoir un budget autour de 20 milliards de francs guinéens. Aujourd’hui, elle a un budget à peine 2 milliards. Avec ces 20 milliards, la ville de Labé serait capable de faire ce type de bitumage. L’Etat doit avoir des ambitions plus fortes. Quand même un chef de l’Etat qui va saupoudrer le pays de quelques Km de bitumes : 2 par-là, 7 par-là, 10, à Gaoual on a eu 5 km, il faut qu’on danse ? Vous, vous imaginer, Labé c’est la deuxième plus importante vile du pays, même les taxes simplement, même si ce sont les taxes sur la circulation qu’on prélève ici et qu’on reverse à la commune, la commune peut faire ces genres de bitume. C’est ridicule : », confie de la communication de l’UFDG.