Ouverture à Abidjan de « Africa IT & Telecom Forum» 2019

La 9è édition de « Africa IT & Telecom Forum», une plateforme visant à promouvoir la coopération Sud-Sud sur le continent, s’est ouverte jeudi à Abidjan autour du thème : « l’Afrique et la dynamique digitale ».Ce forum qui se déroule du 25 au 26 avril 2019, regroupe les acteurs du secteur du numérique, des entreprises spécialisées en matière de télécommunication et des start-up. Il a comme pays invité, le Congo Brazzaville.

L’ouverture officielle a été faite par le ministre ivoirien de l’Économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, qui a appelé à un plan partagé afin de définir les priorités. Pour lui, il faudrait avoir une vision, un engagement des politiques et tabler sur la formation pour intégrer les enjeux du digital en Afrique.

Le numérique, dira-t-il, est un outil qui devrait permettre d’apporter des solutions dans tous les domaines d’activités et contribuer au développement économique de la société. Et ce, dans un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur privé et public avec des « tarifs supportables».

Ce forum devrait permettre de porter une Afrique digitale et créer des modèles numériques du continent. Selon les experts, pour que la connectivité soit nécessaire, elle doit être au cœur des besoins des populations en zone rurale et urbaine.

Le directeur général de l’Agence nationale du service universel de télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ANSUT), Éloge Soro, a fait savoir que ce forum vise à préparer l’Afrique de demain à travers des stratégies et politiques qui conduiront vers une transition numérique efficace.

« A partir de 2020, IT&TF (IT & Telecom Forum) sera désormais Africa digtal expo», a annoncé Hassan Alaoui, CEO de I-Conferences, expliquant que cette dénomination vise à porter « ce salon comme le premier du digital et de l’innovation en Afrique Francophone».

Au cours de ces deux jours de débats, les participants auront à échanger sur l’empreinte digitale, l’adoption des services numériques par les citoyens ou encore la protection des données à caractères personnels et la confiance numérique à travers la cyber-sécurité.