Ouverture à l’Université de Bouaké d’un colloque international de géographie

Un colloque international de géographie s’est ouvert, mardi, au campus 2 de l’Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, la deuxième ville ivoirienne autour du thème, « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances ».Cette ouverture des travaux s’est déroulée en présence des représentants du président de la commission africaine de l’Union géographique internationale (UGI) et du parrain de la cérémonie, le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné.

Ce thème transversal permettra aux enseignants-chercheurs de diverses disciplines et aux praticiens du développement d’apporter un éclairage scientifique sur les transformations en cours en Afrique depuis les indépendances, a fait observer dans son allocution, le Président du comité d’organisation (PCO), Moussa Diakité.

Organisé par le département de géographie de l’Université Alassane Ouattara, ce colloque international a pour objectifs de favoriser d’une part, une cohésion au niveau de la recherche entre différentes disciplines des sciences humaines pour les questions de développement durable et de permettre d’autre part, une émergence de la géographie dans la gestion des espaces en Afrique subsaharienne afin de créer un cadre de vie harmonieux moins contraignant aux réalités environnementales et en accord avec les aspirations sociétales.

Plusieurs chercheurs, experts, enseignants, et cadres des services techniques des institutions de l’administration privée et publique venus de différentes contrées du continent africain et de la France participent aux travaux de ce colloque scientifique qui refermera ses portes, jeudi. Tout au long de ces trois jours (11 au 13 juin), ces différents spécialistes se pencheront sur la résolution de nombreuses problématiques se rapportant entre autres aux modèles de gestion spatiale les plus commodes aux réalités de développement durable ainsi que les défis et perspectives liés au développement sur le continent africain face aux mutations d’ordre climatique, environnemental, démographique et technologique.

Ce colloque, à travers des communications pluridisciplinaires, analysera les modes de gouvernance ainsi qu’un ensemble de dynamiques mis en œuvre sur le continent (fonctionnement des systèmes urbains et ruraux, variabilité climatique, transition démographique, problèmes environnementaux, fulgurance inédite du numérique dans les activités socioéconomiques…etc.).

En outre, ce regard croisé entre chercheurs de différentes spécialités permettra de dégager des perspectives nouvelles et d’aboutir à des conclusions utiles au processus de développement du continent.

« Gouvernance et territoire », « Urbanisation, désordre spatial et dynamique des paysages ruraux », « Société, démographie et question foncière » ainsi que « Aménagement spatial et contribution des TIC au développement » et « Environnement, variabilité climatique et dynamique des milieux » sont entre autres quelques thématiques clés des panels qui meubleront ce rendez-vous scientifique à Bouaké.