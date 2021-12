Ouverture du 60ème  sommet de la Cedeao à Abuja

Les chefs d’Etats se sont réunis dimanche 12 décembre 2021, à Abuja au Nigeria pour prendre part à la 60ème conférence de chefs d’Etats de la communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Les chefs de l’Etats ont abordé plusieurs sujets au cours de leurs différentes interventions. Notamment sur le plan sécuritaire, santé et biens d’autres.

Entre autres, en ce qui concerne le plan sécuritaire, ils ont condamné les nombreuses attaques terroristes dont est victime la sous -région en particulier le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Les chefs de l’Etats n’ont pas manqué d’aborder le sujet sur le corona virus qui persiste de plus en plus et qui entraine de nombreux impacts négatifs sur l’économie. Ils ont déploré cependant l’apparition du nouveau variant Omicron.

Notons que les questions sur la monnaie unique et biens d’autres seront évalués pendant les travaux. En attendant le communiqué final, les chefs d’Etats se sont réunis pour une réunion à huis clos après la cérémonie d’ouverture.