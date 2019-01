Ouverture d’un atelier de formation sur « la réponse aux épidémies » à Conakry

Plusieurs professionnels de santé venus de 9 pays d’Afrique francophone participent à un atelier de formation sur la « réponse aux épidémies » en Afrique.

Organisé par l’institut de recherche pour le développement (IRD), cet atelier a été officiellement lancé ce lundi 21 janvier 2019 et se poursuivra jusqu’au 1er février prochain au Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG), sis à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le vice-recteur chargé des études de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui dans son discours de bienvenue s’est félicité du contenu et de la qualité des intervenants proposés pour la réussite de cet atelier. « C’est avec beaucoup de plaisir que l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) accueille cette formation initiée par le département santé de l’IRD dans le cadre de son programme « Changements Globaux et Risques Infectieux Emergents ». Une formation destinée aux chercheurs, enseignants-chercheurs et autre personnel médical d’Afrique francophone, susceptibles d’être mobilisés dans l’investigation pour la réponse aux épidémies. Le contenu du programme et la qualité des intervenants proposés, montrent à suffisance que cette formation sera une formation de haut niveau répondant aux attentes des participants venant de neuf pays de l’Afrique francophones », a dit le professeur Cheick Abdoul Baldé, qui a représenté le recteur de l’UGANC à cette cérémonie.

Durant cette formation, les participants venus notamment de la RD. Congo, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Mali, de Madagascar de la République Centre Africaine mais aussi de la Guinée, vont aborder des thèmes pour enrichir leurs connaissances en épidémiologie de terrain. Pour Yves Martin-Préval, Directeur du département santé et Sociétés de l’institut de recherche pour me développement (IRD), cette formation s’inscrit dans le cadre des programmes structurant de l’IRD sur des grandes thématiques qui sont d’importance pour le développement général des pays. « Au niveau de l’IRD, depuis quelques années, il a été décidé de lancer des programmes structurant sur des grandes thématiques qui sont d’importance pour le développement général », précise-t-il. Cette formation est une première d’une série d’activités qui se dérouleront au CERFIG en collaboration avec l’IRD.