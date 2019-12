Par grand vent, l’étape caritative de Harry et Meghan sur une plage du Cap

Quelques pas de danse, une séance de méditation et des sourires par pelletées entières, le prince Harry et son épouse Meghan ont poursuivi mardi en Afrique du Sud leur tournée des activités caritatives par un arrêt à la plage.

Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés lundi dans la ville du Cap (sud-ouest) pour une visite de dix jours en Afrique australe, leur premier déplacement officiel depuis la naissance de leur fils Archie, 4 mois aujourd’hui.

Harry doit se rendre seul à partir de mercredi au Botswana, en Angola et au Malawi, au chevet de la défense de l’environnement et la lutte contre les mines antipersonnelles.

Il doit la retrouver en début de semaine prochaine en Afrique du Sud, à Johannesburg cette fois, pour la fin de leur visite.

L’étape de mardi a donc conduit les époux sur la plage de Monwabisi Beach, en lisière d’un « township » pauvre du Cap, pour soutenir l’ONG « Waves for Change », qui a fait de la pratique du surf un instrument de développement des jeunes en difficulté.

Décoiffées par les rafales de vent qui battaient la plage, Wendy Perks, 80 ans, et ses deux filles Jenny et Carol les y attendaient de pied ferme dans leurs pliants en exhibant drapeaux britanniques et masques de la reine Elisabeth.

« Nous sommes les plus grandes admiratrices de la royauté au monde », a affirmé à l’AFP Jenny, Sud-africaine et Britannique à la fois comme sa mère et sa sœur, « nous avons assisté aux mariages de Kate et William, à celui de Meghan et Harry, ainsi qu’au jubilé et au 90e anniversaire de la reine ».

– ‘Trop de vent pour une robe’ –

« Nous parions que Meghan aura une queue de cheval et un jeans », a-t-elle ajouté du haut de son expertise royale, « il y a beaucoup trop de vent pour une robe ».

Bien vu. La duchesse est descendu de son 4×4 de luxe en pantalon noir et veste en jeans sur un chemisier blanc, suivie de près par son duc de mari en chemise verte et pantalon beige.

Sans passer par la plage – décidément trop de vent – le couple royal s’est enquis des activités de « Waves for Change » et de celles du Lunchbox (« sac à goûter ») Fund, qui fournit près de 30.000 repas par jour aux enfants pauvres de la région.

Le Lunchbox Fund fait partie des quatre associations caritatives retenues par Harry et Meghan pour bénéficier des dons offerts par le public à la naissance de leur fils Archie.

Après la présentation, des volontaires en combinaison de surf ont convié le couple royal à une danse puis à une brève méditation, assis en cercle dans le sable.

Leur visite « donne un coup de projecteur puissant sur +Waves for Change+ et d’autres ONG qui essaient de promouvoir la santé mentale par le sport », s’est réjoui son directeur Tim Conibear, « c’est une belle reconnaissance de notre travail ».

« C’était super, ils étaient tellement décontractés et chaleureux », a renchéri, en pâmoison, une des volontaires Annelissa Mhloli, 24 ans, assise entre le duc et la duchesse pendant la méditation, « ils m’ont mise tellement à l’aise ».

Une seul regret exprimé par le public, toutefois, l’absence du petit Archie, toujours invisible au deuxième jour du périple princier…

str-pa/jlb