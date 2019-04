Paris et Brazzaville renforcent leur coopération militaire

La France et la République du Congo ont manifesté leur volonté de renforcer leur coopération militaire et de défense à travers trois conventions signées ce lundi à BrazzavilleLes trois conventions, dont le but est de permettre aux Forces armées congolaises (FAC) d’être présentes dans l’effort de défense africain et la participation de l’Afrique aux opérations de maintien de la paix sur l’appui au commandement, ont été paraphées côté congolais par le ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo et côté français par son ambassadeur au Congo, Bertrand Cochery.

La première convention porte sur l’appui à la formation, à l’entraînement et à l’organisation du commandement opérationnel des FAC. Elle prévoit l’intervention des éléments français du Gabon dans le cadre de la mission d’appui.

La deuxième concerne l’appui au commandement et à l’organisation de la marine nationale qui a un enjeu particulier au Congo et pour tous les pays riverains du golfe de Guinée.

Quant à elle, la troisième convention porte sur l’école nationale à vocation régionale dans le domaine du génie militaire.

S’exprimant au cours de la cérémonie, le diplomate français a estimé que la troisième convention est capitale parce qu’il permet d’assurer le déplacement des troupes sur des routes en mauvais état ainsi que l’opération du déploiement de troupes.

Charles Richard Mondjo a ajouté que « la signature de ces conventions vise aussi à développer toute cette fraternité d’arme et le savoir-faire que nous n’avons eu de cesse de mettre au service des Forces armées congolaises ».

« Nous avons tous besoin, en tant que pays membres des Nations Unies, d’avoir des forces armées africaines capables d’intervenir sur le terrain », a dit l’ambassadeur français à Brazzaville.