Partage d’expériences entre la Banque Mondiale et le Congo

La deuxième semaine de partage de connaissances et d’expériences organisée par la représentation du groupe de la Banque Mondiale au Congo pour poursuivre le dialogue sur les questions économiques et les réformes avec les autorités congolaises a démarré, lundi à Brazzaville, sous le thème : « L’éducation au service du développement humain ».« Nous voulons encourager cette initiative de la Banque mondiale en ouvrant les travaux de cette semaine 2019 qui a pour priorités d’échanger pour éliminer l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée » car, « le transfert du savoir est source de richesse aussi bien pour celui qui reçoit que pour celui qui donne », a déclaré Ingrid Ebouka Babakas, ministre congolais du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale.

« La Banque mondiale apporte son appui aux pays en développement sous forme de conseils stratégiques, d’études, d’analyses et d’assistance technique », a dit pour sa part Mme Korotoumou Ouattara, représentante résidente de la Banque Mondiale au Congo, soulignant que « c’est la raison d’être de la semaine de partage de connaissances qui est à sa deuxième édition.

Selon Mme Ouattara, la production et le partage de connaissances font partie intégrante de l’identité, « je dirai même de la stratégie et de l’action de la Banque mondiale pour contribuer à la lutte contre l’extrême pauvreté, promouvoir la prospérité partagée et le développement durable dans les pays partenaires ».

Au cours de cette semaine, les participants vont plancher du 28 au 31 janvier 2019 sur six rapports analytiques de la situation économiques du Congo.

La première édition de la « semaine de partage de connaissances et d’expériences » de la Banque mondiale en République du Congo avait eu lieu il y a deux ans, précisément du 3 au 6 mai 2017.