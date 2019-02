Pas de viande bovine avariée importée en Côte d’Ivoire, (Ministère)

Le ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques a assuré mardi dans un communiqué transmis à APA, qu’aucune carcasse de viande bovine avariée n’a été importée en Côte d’Ivoire en provenance de l’Union européenne.Ce communiqué des autorités ivoiriennes intervient quelques jours après un scandale relatif aux viandes bovines avariées en provenance de la Pologne et exportées dans différents pays de l’Union européenne révélée vendredi dernier par des médias.

« Face à cette menace, le ministère des ressources animales et halieutiques tient à rassurer nos populations qu’aucune carcasse de viande bovine concernée par ce scandale n’a été importée en Côte d’Ivoire. Nous tenons à préciser que des contrôles réguliers et quotidiens sont effectués à nos frontières lors de l’importation des denrées animales et d’origine animale», indique Dr Kouadio Adaman, le directeur des services vétérinaires du ministère des ressources animales et halieutiques.

Selon lui, les contrôles sont renforcés dans le pays depuis ce scandale pour tous les produits carnés et les abats de bovin en provenance de l’Union européenne.

« La direction des services vétérinaires (DSV) en général, et le service d’inspection et de contrôle sanitaire vétérinaires en frontières ( SICOSAV) en particulier, ont pris toutes les dispositions requises et nécessaires pour éviter l’introduction des carcasses frauduleuses ou avariées en Côte d’Ivoire », conclut le communiqué.