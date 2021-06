Pèlerinage à la Mecque : le gouvernement fait une mise au point

A propos du Hadj 2021, le gouvernement guinéen à travers son porte-parole apporte des précisions et met en garde les agences de voyage.

Communiqué du Gouvernement

Le Gouvernement guinéen informe les citoyens que la date retenue, cette année, pour le pèlerinage aux lieux Saints de l’Islam est le 19 juillet 2021.

Les autorités du Royaume d’Arabie Saoudite ont fixé le nombre de candidats-pèlerins venant de l’étranger à 45000.

Au moment opportun , elles détermineront le quota réservé à chaque pays de la Ummah islamique, ainsi que les conditions pour effectuer le pèlerinage.

Le Gouvernement guinéen, à son tour, donnera toutes les informations nécessaires et utiles aux candidats au pèlerinage de cette année, et leur fera part des dispositions pratiques à prendre.

En attendant, aucune agence de voyage ne peut enregistrer de potentiels pèlerins ou entamer des opérations liées au Hadj 2021.

Le Gouvernement compte sur l’esprit civique et la collaboration de tous, afin de prévenir tout désagrément. D’ores et déjà, il avertit que des mesures seront prises contre toute éventuelle violation de cette décision, pouvant aller jusqu’à la suspension des agences contrevenantes l’application de lourdes pénalités et l’engagement de poursuites judiciaires.