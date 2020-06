Phase 1 de la reprise effective des cours pour les classes d’examen et les universités

Les cours ont effectivement repris lundi, 29 juin 2020 dans la plupart des écoles de la Guinée, précisément dans les classes d’examens et les universités. Dans une déclaration rendue publique le weekend dernier, conformément directives du Président de la République le 15 juin, la réouverture est subordonnée au respect des mesures barrières contre la pandémie de la Covid-19, notamment :

Le respect de la distanciation sociale au sein des établissements ;

La prise systématique de température à l’entrée et à la sortie ;

Le lavage systématique des mains à l’entrée et à la sortie des établissements ;

Le port obligatoire des masques y compris par les enseignants et encadreurs ;

Un programme ordonné de rentrée de cours.

A cet effet, les ministères en charge du système éducatif ont défini en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires du secteur, un plan de réouverture en deux phases comme suit :

Phase I : à partir du 29 juin 2020

Les classes d’examen de l’enseignement primaire et secondaire : CM2, 10ème année, de Terminale ;

Les classes en fin de cycle de l’enseignement technique et professionnelle : 2ème et 3ème année pour les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI), 3ème année pour tous les autres types d’écoles professionnelles ;

Les classes en fin de cycle pour l’enseignement supérieur : L3 pour les licences fondamentales ; L4 pour les licences professionnelles ; 5ème année pour les cycles de 5 ans ; 6ème pour la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé.

Phase II : à partir de septembre 2020

Tous les élèves, apprenants et étudiants non concernés par la phase I seront invités à reprendre les cours selon le calendrier défini par chaque ministère.

Les ministères rappellent que le présent calendrier reste subordonné à l’évolution épidémiologique ainsi qu’aux mesures de l’Etat d’urgence et invitent les élèves, apprenants et étudiants, ainsi que l’ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif, à prendre toutes les dispositions utiles pour le strict respect des mesures barrières et la bonne exécution du présent calendrier.

Mme Nènè Fatou DIALLO

Secrétaire Générale du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

Michel KOIVOGUI

Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

Dr Binko Mamady TOURE

Secrétaire du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique