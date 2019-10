Plus de 170 millions de dollars du FADES pour financer des routes en Mauritanie

La Mauritanie a reçu du Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES) un prêt d’un montant de 52 millions de dinars koweïtiens (170,8 millions de dollars US) pour le financement d’un certain nombre de routes a appris APA à Nouakchott.Il s’agit de 4 tronçons de routes d’une longueur totale de 368 kilomètres desservant des zones frontalières avec le Mali.

Ce projet a pour finalité d’améliorer les performances du système de transport à l’intérieur du pays et de renforcer la complémentarité dans ce domaine avec le voisin malien.

L’accord portant sur ce prêt a été paraphé vendredi à Nouakchott par le ministre mauritanien de l’Économie et de l’Industrie, Cheikh El Kebir Moulaye Taher, et le conseiller juridique du directeur général du FADES, Ahmed Abdel Havidh M’heid.

Selon M. Taher, la conclusion d’un tel accord vise à disponibiliser les ressources financières permettant d’étendre et de développer le réseau routier national afin, notamment, de fixer les populations installées dans les zones frontalières dans leurs terroirs et d’améliorer leurs conditions économiques.

C’est également un engagement électoral du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a-t-il rappelé.

Dans le même sens, le responsable du FADES a souligné l’importance des retombées économiques et sociales attendues du projet sur les populations.