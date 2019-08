Plus de 25 000 milliards FCFA d’investissements apportés en Côte d’Ivoire en 8 ans (Ouattara)

Plus de 25 000 milliards FCFA d’investissements ont été apportés en Côte d’Ivoire en huit ans, a indiqué samedi à Adzopé (Sud ivoirien), le président ivoirien Alassane Ouattara.« Nous sommes là seulement depuis huit ans. Nous avons apporté plus de 25 000 milliards FCFA d’investissements dans notre pays. Et la région de la Mé passe de 100 à 150 milliards d’investissement. Tous les secteurs bénéficieront de ces investissements », a dit M. Ouattara soulignant que « j’ai les relations qu’il faut ».

Le chef de l’État ivoirien s’exprimait lors de la cérémonie d’inauguration de la route Adzopé-Yakassé Attobrou (Sud du pays) longue de 25 km et d’un coût global d’environ 16 milliards FCFA. Auparavant, M. Ouattara a procédé dans la même localité, à la pose de la première pierre du Centre hospitalier régional (CHR) d’Adzopé.

«Aucune région ne sera oubliée dans notre volonté permanente de partager les fruits de la croissance… Je ferai encore plus et mieux » a promis le président ivoirien. Il a conclu en réitérant son engagement « pour le développement économique de notre pays ».