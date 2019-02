Plus de 7 millions de dollars du FIDA pour l’agriculture mauritanienne

La Mauritanie a bénéficié d’un financement d’une valeur de 7.071.108 dollars US de la part du Fonds international du développement agricole (FIDA), a annoncé vendredi l’Agence mauritanienne d’information (AMI, publique).Il s’agit du financement supplémentaire du projet de développement global des filières agricoles, a précisé l’AMI, ajoutant que l’accord portant sur ledit financement a été signé à Rome par le ministre mauritanien de l’Economie et des Finances, Moctar Ould Diay, et le directeur du FIDA pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Alejandro Marty.

Le projet bénéficiaire qui avait déjà obtenu un financement antérieur de la même institution en 2017 vise à améliorer les revenus et la sécurité alimentaire des populations rurales les plus vulnérables.

Il profite de l’expertise du FIDA dans le domaine de la lutte contre la pauvreté conformément aux stratégies et politiques mauritaniennes en la matière, a souligné Ould Diay dans un mot pour l’occasion.

Le secteur agricole joue un rôle important dans l’économie mauritanienne et représente une source essentielle de subsistance pour un grand nombre de personnes dans ce pays.