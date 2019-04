Politique, administration et sport au menu des quotidiens marocains

La situation politique, la dématérialisation de l’administration, les ambitions touristiques de Rabat et les premiers Jeux paralympiques africains qui auront lieu au Maroc sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce vendredi.+Al Alam+, qui aborde la situation politique au Maroc, commente l’appel lancé par le parti de l’Indépendance (Istiqlal) au gouvernement pour mettre en œuvre l’article 103 de la Constitution, qui dispose que le chef du gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants sur une déclaration de politique générale.

Le journal estime, à cet égard, qu’un vote de confiance est devenu nécessaire à cause d’une « dissonance » entre les institutions constitutionnelles, notamment entre le gouvernement et le parlement, qui a été dévoilée au grand jour lors de l’examen du projet de loi-cadre sur l’enseignement.

Cette situation « a levé le masque qui couvrait une profonde crise latente entre les composantes de la coalition, dont les vues sont diamétralement opposées et les positions dispersées », relève-t-il, soulignant que le gouvernement « aborde des questions d’une importance capitale selon son humeur, en l’absence d’une cohésion solide entre ses membres et d’une vision stratégique sur les plans politique, social et et économique, susceptible de répondre aux préoccupations des citoyens ».

+Aujourd’hui le Maroc+ affirme que le ministère de l’Intérieur vient de franchir un grand pas en annonçant la dématérialisation totale de la procédure de demande et d’obtention de certaines autorisations administratives, notamment dans le domaine de l’urbanisme et des activités économiques.

A l’ère du tout numérique et digital, cela s’imposait surtout dans un pays comme le Maroc où les taux de pénétration des nouvelles technologies sont parmi les plus élevés et que le pays passe pour être un modèle en Afrique. De même, la digitalisation des procédures concernant les activités économiques et l’investissement sont de nature à engranger des bénéfices et effets induits sur d’autres registres importants, relève la publication.

+L’Economiste+ indiaue que la ville de Rabat est proche d’atteindre son objectif d’un million de nuitées en 2021. Près de 800.000 ont été réalisées, en 2018, par les établissements touristiques classés.

Le quotidian rapporte que « le nombre d’arrivées a atteint 232.564 en 2018 en accroissement de 7% » par rapport à la même période 2017. Accroissement aussi pour les nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés.

Selon le journal, elles se sont également accrues de 7% à 776.844 nuitées en 2018. L’objectif d’un million de nuitées, prévu pour 2021, semble donc réalisable.

Ceci dit, la moyenne d’occupation se fixe à 54%. En revanche, «la durée moyenne de séjour (DMS) de 1,9 enregistrée au niveau de la région, similaire à celle de Fès et Casablanca, reste faible par rapport à la moyenne nationale qui, elle, affiche 2,5%».

+Al Massae+ rapport que le Maroc va accueillir les premiers Jeux paralympiques africains (JPA) de l’histoire, qui comptent pour la qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo (25 août-6 septembre 2020).

Selon le quotidien, un protocole a été signé le mardi 2 avril à Rabat par le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, le président du Comité international paralympique (IPC), le Brésilien Andrew Parsons, et le président du Comité paralympique africain (APC), l’Angolais Leonel Da Rocha Pinto.

Les champions paralympiques africains s’affronteront dans 7 disciplines différentes. Il s’agit de l’athlétisme, basket-ball en fauteuil, cécifoot, goalball, haltérophilie, para-taekwondo et volley-ball assis.

«Les JPA s’inscrivent dans le prolongement des Jeux africains, qui auront également lieu au Maroc», a souligné Rachid Talbi Alami, qui a rappelé la capacité du Maroc à organiser les JPA, en plus des Jeux africains (JA-Maroc 2019), qui porteront sur plus de quinze disciplines sportives, dont au moins huit seront qualificatives pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

« Le continent africain regorge de beaucoup de talents», a rappelé pour sa part Andrew Parsons. Le président de l’IPC a assuré que le Comité international offrirait toute son aide à l’organisation de ces nouveaux jeux à travers une commission paralympique comprenant tous les intervenants, et qui sera mise en place pour accompagner ces premiers Jeux paralympiques africains.