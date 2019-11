Politique, économie et santé au menu des quotidiens marocains

La question du Sahara, le projet de loi de finances 2020 et le secteur de la santé sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a affirmé que l’Initiative d’autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée et « la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit » autour du Sahara marocain dans le respect total de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume.

« Sérieuse, crédible, judicieuse dans ses orientations, l’Initiative d’autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée. En effet, elle est la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit, dans le respect total de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume », a insisté le Souverain dans un discours adressé mercredi soir à l’occasion du 44è anniversaire de la Marche verte.

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que l’argentier du Royaume est au four et au moulin, expliquant que Benchaâboun est sur le devant de la scène avec la présentation du projet de loi de Finances 2020.

Le Maroc compte énormément sur le budget 2020 pour remettre les pendules à l’heure, souligne la publication, indiquant que le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration sera un élément déterminant dans ce chantier. « Sur ses épaules repose en effet l’avenir du budget du pays ».

Le meilleur reste à venir avec l’étape des amendements, note-t-il, estimant que les responsables devront mettre les petits plats dans les grands pour être au rendez-vous.

Sans nul doute l’argentier de Royaume aura du pain sur la planche dans les prochains jours, assure-t-il.

Toujours dans le cadre du PLF 2020, +l’Économiste+ estime qu’on ne peut pas faire de l’article 9 une solution pérenne.

Rappelant que ledit article propose de fermer la procédure de saisie quand la cible est l’Etat, de manière à protéger l’intérêt collectif, le journal souligne que l’Etat montre sa faiblesse face aux pires de ses serviteurs. « Il ferme les yeux et punit ainsi tout le reste de la population ».

+Al Ahdath Al Maghribia+ fait savori que la Caisse marocaine des retraites (CMR) a finalisé le rachat de 5 CHU pour un montant de 4,5 milliards DH (1 euro = 10,7 DH) et ce dans le cadre d’un leaseback.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Economie et des finances a annoncé qu’un contrat a été signé dans ce sens entre son département et la CMR, sans pour autant donner plus de détails sur l’opération.

Il a en effet souligné que cette transaction, qui peut s’avérer fructueuse pour la CMR, s’inscrit dans le cadre de la diversification des revenus de l’Etat conformément aux dispositions du PLF 2020.