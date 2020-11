Politique, économie et santé au menu des quotidiens marocains

La crise libyenne, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et l’épreuve de la vaccination contre la Covid-19 sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mercredi.+Al Ahdath Al Maghribia+ rapporte que la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a salué la tenue au Maroc de la réunion consultative élargie des membres de la Chambre des représentants libyenne, dont les travaux ont débuté mardi à Tanger.

« C’est encourageant pour nous, en tant que Mission d’appui des Nations unies en Libye, de voir se tenir à Tanger (au Maroc) la réunion consultative élargie de la chambre des représentants libyenne », s’est réjouie la MANUL dans un communiqué publié sur sa page « Twitter » et cité par le journal.

La mission onusienne a ajouté que « la réunion autour d’une même table d’un groupe diversifié de parlementaires des trois régions libyennes est une démarche positive qui est la bienvenue ».

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que le Fonds Mohammed VI pour l’investissement s’apprête à entrer en fonction, ajoutant qu’une première enveloppe de 15 milliards de dirhams est déjà programmée dans le PLF 2021 et que le projet de loi de la création du fonds sera incessamment validé par le gouvernement.

La vocation du fonds va au-delà d’un simple mécanisme institutionnel de financement de projets, précise la publication, notant qu’il sera un vecteur structurant pour la nouvelle vision économique et l’industrialisation. « Les grandes mutations que connaît la géo-économie mondiale, la redistribution des cartes et les tendances lourdes comme le numérique et les nouvelles technologies nécessitent de nouveaux types de réponses qui vont bien au-delà du seul financement », explique le quotidien.

Sur un autre registre, +Al Bayane+ souligne que le Maroc se prépare à recevoir la composition du vaccin du Coronavirus que les laboratoires chinois ont dû étoffer, en vue d’entamer l’opération délicate de fabrication des injections, relevant que le Royaume s’affronte à l’épreuve dont tout le monde est censé faire preuve de bravoure sanitaire.

Ce processus, prévu dans deux semaines, est en fait sujet à des normes strictes et soumis à un contrôle technique rigoureux, avant d’en faire profiter la population marocaine et africaine, par la suite, poursuit le journal, rappelant que le Maroc est en passe d’entamer, dans peu de temps, la campagne de vaccination, vu que tous les plans définitifs de l’opération sont achevés dans les conditions requises.