Politique, Economie et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets dont la question du Sahara, l’officialisation de langue amazigh, la 19ème édition du Salon International de l’Agriculture et le championnat marocain de football.+L’Economiste+ rapporte que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov a indiqué, lors d’une conférence de presse avec son homologue marocain, que le conflit du Sahara appelle une « solution consensuelle » conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et avec l’implication de toutes les parties concernées.

Pour lui, ce conflit a « trop duré », et exige une solution consensuelle rapide sur la base des « résolutions du Conseil de sécurité exclusivement ». « Nous partageons la même vision de nos amis marocains » à ce sujet, a-t-il précisé.

+Akhbar Al Yaoum+ croit savoir que la loi organique relative à l’officialisation de la langue amazighe verra le jour dans deux mois. L’annonce a été faite par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Selon le quotidien, le chef du gouvernement a annoncé que cette loi verra le jour dans un délai de deux mois. S’exprimant lors d’un entretien accordé à la chaine de télévision amazighe, précise le quotidien, le chef du gouvernement a fait savoir que l’équipe gouvernementale appuie la langue amazighe et soutient ce projet.

Le chef du gouvernement a lié la validation de la loi sur l’officialisation de la langue amazighe et l’entrée en vigueur de la loi obligeant la rédaction de tous les documents administratifs avec les deux langues, arabe et amazighe. Ce qui laisse entendre que le consensus tant recherché et surtout les débats autour de la question seront clos pour se conformer aux lois en vigueur, en mettant au point le processus législatif relatif à la langue amazighe.

Dans ce sillage, le chef du gouvernement a évoqué ses liens émotionnels avec la langue amazighe, en faisant savoir que «sa mère lui assure une formation continue en la matière». Au niveau de l’enseignement de cette langue, le chef du gouvernement a révélé qu’il avait donné ses instructions aux autorités compétentes pour que «l’enseignant chargé d’inculquer aux élèves la langue amazighe ne dispense aucune autre matière».

+Libération+ s’intéresse à la 19ème édition du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM). Avec pour thème «L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural», le SIAM 2019 ambitionne de répondre à une impétueuse nécessité, à savoir «assurer au monde rural un développement équilibré, harmonieux et durable en intégrant une approche économique sociale et spatiale» a indiqué Jawad Chami, commissaire du Salon, cité par la publication.

Pour lui, ce choix fait écho « aux défis que doit relever le monde rural, en termes de performances économique, sociale et environnementale afin d’assurer l’émergence d’une classe moyenne agricole à même d’assurer un développement socioéconomique durable», a-t-il conclu.

La réalisation de cet ambitieux programme sera certainement facilitée par l’expertise quasi-unique en son genre des Suisses. Invité d’honneur et 7e investisseur étranger au Maroc, ce pays montagneux jouit d’un grand savoir-faire en agro-industrie.

Au registre sportif, +Al Akhbar+ écrit que c’est avec un retard d’un mois que la quinzième et dernière journée de la phase aller de la Botola aura finalement lieu. Ce sera à parti de ce week-end avec quelques choix à prévoir.

Mais le match qui attirera toutes les attentions est la rencontre qui opposera, dimanche à 15h, le Wydad de Casablanca au Kawkab de Marrakech. Un match au terme duquel les hommes de Faouzi Benzarti pourront glaner le titre honorifique de champion d’automne, rapporte le journal.

Une occasion en or pour les Wydadis qui espèrent finir la première partie de saison en beauté. Mais avant, la quinzième journée de la Botola, décalée à cause des matchs en retard à la pelle que la commission de la programmation a dû gérer dès le début de la saison, débutera avec la rencontre prévue samedi entre le Mouloudia club d’Oujda et l’Olympique club de Khouribga.

Un peu plus tard, à 17 heures, l’Olympique club de Safi reçoit le Club athlétic de Youssoufia de Berrechid. Quatre autres matchs auront lieu dimanche. Outre WAC-KACM, le Moghreb de Tétouan reçoit l’AS FAR, le Rapide Oued Zem reçoit la RS Berkane et le FUS de Rabat accueille l’Ittihad de Tanger. Lundi, le Chabab Rif Al Hoceima reçoit le Hassania d’Agadir. Mercredi, enfin, le Difaâ hassani d’El Jadida accueillera le Raja de Casablanca dans le dernier match de cette 15e journée.