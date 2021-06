Politique et enseignement au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’activité gouvernementale en cette période pré-électorale, la crise maroco-espagnole et le taux de scolarisation.+Le Matin+ rapporte que le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a indiqué, jeudi, que le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour que les ministres poursuivent leurs missions jusqu’au dernier jour du mandat gouvernemental, mais sans la couverture par les médias publics des activités des membres du gouvernement.

Il a noté que la participation à ces activités sera limitée aux cadres, responsables et aux parties directement concernées, a indiqué le porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Cette orientation vise à permettre au gouvernement de poursuivre son action tout en prenant en considération le principe d’équité à l’égard des autres partis non représentés au gouvernement à l’approche des élections, a relevé M. El Otmani.

+L’Opinion+ écrit qu’après l’exfiltration du chef du polisario, Brahim Ghali en Algérie, le gouvernement de Pedro Sanchez a choisi le pourrissement, si on se réfère aux déclarations du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita à Europe 1.

Chose faite, le futur des relations entre le Maroc et l’Espagne semble plongé dans l’inconnu. Cependant, des signes venant du voisin ibérique laissent croire une volonté de Madrid de baisser la tension et trouver ainsi une issue favorable à la crise actuelle.

Après les échanges de tirs entre Pedro Sanchez et la diplomatie marocaine, des voix au sein du gouvernement espagnol appellent au calme. Le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a ardemment plaidé pour la préservation de la coopération bilatérale, en dépit des récents évènements (Affaire Brahim Ghali, crise migratoire de Sebta) qui ont failli provoquer une rupture entre Rabat et Madrid, croit-savoir la publication.

Dans une déclaration à la presse, citée par le quotidien, le ministre espagnol a parié sur les vertus de la diplomatie pour éteindre le feu entre les deux pays voisins. « Laissez la diplomatie faire son travail, ce qui est en train de se faire », a-t-il déclaré, tout en faisant part de son inquiétude quant à la rupture de la coopération sécuritaire et judiciaire. « Il s’agit d’une coopération « importante, pertinente » et elle est « tout aussi efficace », a précisé le ministre, ajoutant « Nous sommes tous conscients que la coopération, la collaboration et l’échange d’informations sont des gages de sécurité pour nos sociétés respectives ».

Rappelons que Jusqu’à présent, le Maroc n’a pas encore réagi officiellement à l’exfiltration de Brahim Ghali.

+L’Economiste+ fait savoir que le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire au Maroc a atteint environ 100% durant la saison scolaire 2019-2020.

Dans le rapport annuel sur les indicateurs du secteur pour la saison écoulée, le département de l’éducation nationale souligne que ce taux s’établit à 94,2% (92,2% chez les filles) durant la même période au niveau du cycle collégial, contre 91,8% au titre de la saison 2018-2019.

Dans le secondaire, le taux de scolarisation est quasiment resté le même à 69,6%, contre 66,9% une année auparavant. Et concernant le préscolaire, le taux a connu une forte progression, passant de 57,8% à 71,9% en 2019-2020.

Une bonne hausse due aux « efforts déployés pour la construction et l’aménagement de nouvelles salles dans les établissements publics, ainsi que la mobilisation, autour de ce chantier, de tous les partenaires et la société civile », note le ministère.